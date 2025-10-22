Готував теракт у ТЦК та диверсії на залізниці: суд виніс вирок агенту РФ

Суд / © pixabay.com

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили російського агента, який виконував завдання Сил спеціальних операцій РФ на Київщині. Він вчиняв диверсії на залізниці та планував теракти проти Сил оборони України.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Контррозвідка СБУ затримала поплічника ворога у травні цього року в Бучанському районі. На момент затримання 25-річний безробітний готував саморобний вибуховий пристрій. Ним він планував підірвати місцевий Територіальний центр комплектування (ТЦК).

Слідство встановило, що свою співпрацю з окупантами чоловік розпочав з «тестових» завдань. Одним із таких було підпалення релейної шафи на залізничній лінії столичного регіону. Після успішного виконання диверсії агент отримав від своїх російських кураторів інструкції для самостійного виготовлення вибухівки. Цю бомбу він мав закласти біля будівлі військкомату та здійснити дистанційний підрив.

Під час затримання у фігуранта вилучили компоненти для саморобного вибухового пристрою, а також смартфон, який містив докази його листування та контактів з російськими окупантами. На підставі доказів, зібраних СБУ, суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та призначив йому покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

