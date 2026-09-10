Готував вбивство відомого активіста на Київщині: правоохоронці викрили 19-річного зрадника

СБУ попередила теракт / © ТСН

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Служба безпеки України запобігла замовному вбивству відомого громадського активіста на Київщині. Російська ФСБ завербувала 19-річного мешканця Миколаєва, який мав застрелити чоловіка під час його ранкової прогулянки із собакою.

Про це повідомляє СБУ.

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За даними «УП», мішенню мав стати український правник, громадський активіст, співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко.

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СБУ

Що відомо про справу

За даними СБУ, російські спецслужби заздалегідь визначили годину та маршрут, яким активіст зазвичай прогулювався. Завербований агент кілька разів стежив за потенційною жертвою, вивчаючи її розпорядок дня.

Згодом він отримав від кураторів координати схрону зі зброєю. Звідти забрав пістолет, набої та глушник.

Далі кілер мав заночувати у лісі неподалік будинку активіста. Вранці він повинен був влаштувати засідку та вбити чоловіка кількома вистрілами.

Однак співробітники СБУ вчасно викрили підготовку замаху. Агента затримали просто у момент, коли він готовився виконати завдання російської спецслужби.

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Як встановили правоохоронці, ФСБ завербувала хлопця через його активність у соцмережах. Зокрема, він публікував матеріали на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Після вербування росіяни направили його до Києва для організації резонансного вбивства.

Під час обшуків у затриманого знайшли три пістолети з глушниками та боєприпасами. Також вилучили телефони з доказами його співпраці з ФСБ.

Слідчі СБУ оголосили чоловікові підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

готування до умисного вбивства на замовлення;

незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Затримань перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Як ми писали, СБУ підозрює заступника командира Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова у підготовці замаху на чеченського політика та російського опозиціонера Ахмеда Закаєва.

За даними правоохоронців, замах могли готувати під час приїзду Закаєва до України на День Незалежності 24 серпня. У СБУ заявляли, що Каплунов отримав від російських спецслужб завдання також щодо ліквідації українських військових, а на відео він говорить про своє вербування ФСБ.

Водночас ГУР і захист Каплунова заперечують версію СБУ та стверджують, що військового незаконно затримали, після чого між представниками спецслужб сталася стрілянина в Києві.

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