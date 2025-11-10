Чи скоротять графіки відключення світла – у Міненерго відповіли

Блекаут

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що енергосистема працює з дефіцитом. Через атаки балістикою «ситуація може погіршуватися».

Про це вона повідомила на брифінгу 10 листопада.

Міністерка підтвердила, що останні атаки із застосуванням величезної кількості балістичних ракет завдали «суттєвих пошкоджень». Вона пояснила, чому деякі об’єкти залишаються вразливими.

«Елементи ми захищаємо, але об'єкти є, наприклад, величезні машзали теплових електростанцій, їх взагалі, в принципі, фізично захистити неможливо», — заявила Гринчук.

За її словами, навіть найефективніших систем ППО, які б на сто відсотків відпрацьовували по балістиці, «у світі не так багато».

Гринчук повідомила, що зараз енергосистема працює з дефіцитом, для збалансування застосовуються графіки відключень.

«Ви бачите, що від останньої атаки, поки ми стабілізували систему, поки здійснили ремонт обладнання, яке можна швидко відновити, графіків уже стало менше. І працюємо над тим, щоб їх мінімізувати», — зазначила вона.

Який прогноз для українців

«Ситуація продовжує бути складною, враховуючи те, що у нас практично кожного тижня відбувається масована комбінована атака як ракетами різного типу, так і величезною кількістю дронів дуже прицільно в енергооб'єкти. Базовий сценарій можна говорити по ситуації на сьогодні — ми будемо зменшувати графіки. Але ситуація може змінюватися з кожною наступною атакою», — наголосила міністерка.

Міністерка закликала українців бути реалістами і готуватися до різних варіантів розвитку подій.

«Підготовлено, звичайно, урядом сценарії реагування на будь-яку подію, яка може відбуватися в енергетиці, в тому числі на найскладніші і найкритичніші. Ми працюватимемо за цими алгоритмами. Звичайно, ми всі маємо бути готові, що ситуація може погіршуватися», — підсумувала Гринчук.

Вона додала, що енергетики працюють цілодобово без перерви та вихідних, щоб відновлювати систему.

Нагадаємо, енергетичний експерт Геннадій Рябцев прогнозує, що через масштабні російські удари по енергосистемі погодинні відключення світла у 12 регіонах можуть тривати й надалі — орієнтовно до трьох черг. У прифронтових областях ситуація може бути ще складнішою через ризик довших та аварійних відключень.

Динаміка залежатиме від нових атак: без них дефіцит може зменшитися, але подальші удари лише погіршать стан мереж. Експерт також вказує на повільні темпи запуску розподіленої генерації — з 900 установок запущено лише близько 200, що, на його думку, гальмує підсилення енергосистеми.