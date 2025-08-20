Повітряна тривога ввечері 20 серпня / © ТСН.ua

Пізно ввечері 20 серпня російські війська знову запустили в небо над Україною рої «Шахедів».

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Маршрут руху «Шахедів» за інформацією Повітряних сил станом на 22:15:

Нова група ударних БпЛА на заході Херсонщини ➡️ курсом на Миколаївщину / Одещину.

Група ворожих БпЛА на Дніпропетровщині ➡️ курсом на північ.

Ударні БпЛА на Миколаївщині ➡️ в напрямку Кіровоградщини.

Група «Шахедів» на межі Миколаївщини та Кіровоградщини ➡️ в західному напрямку.

Ударні БпЛА на Харківщині ➡️ в напрямку Потавщини та Кіровоградщини.

Група «Шахедів» на Полтавщині ➡️ в західному напрямку.

Ударні БпЛА на Сумщині ➡️ в напрямку Полтавщини та Чернігівщини.

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині ➡️ курсом на Київщину.

Карта повітряних тривог станом на 22:36

За інформацією моніторингових пабліків, наразі в повітрі фіксуються 100 «Шахедів» і БпЛА-імітаторів. Проте пуски тривають, і кількість дронів може збільшитися до 200–300.

Нагадаємо, минулої ночі в Польщі, в селі Осіни Люблінського повіту на сході країни, вибухнув військовий безпілотник.

Польські ЗМІ одразу повідомили, що це — російський «Шахед», проте офіційна Варшава довго вагалася щодо остаточних оцінок. Проте, зрештою, Польща була змушена визнати, що дрон — російський.