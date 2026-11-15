Готується новий удар РФ по Україні: є інформація від розвідки — Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нових масованих ударів по Україні. На тлі цієї загрози російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, зосереджуючи удари на окремих регіонах протягом кількох діб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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За його словами, росіяни обирають окремий регіон як пріоритетну ціль і протягом кількох днів атакують там енергетичну інфраструктуру, зокрема електромережі та підстанції.

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«Є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових масованих ударів», — наголосив Зеленський.

РФ атакує енергетику: Зеленський назвав області у найскладнішій ситуації

Раніше вже йшлося про те, що український президент також розповів про надскладну ситуацію з енергопостачанням у Запорізькій області та на Дніпровщині після російських атак. Наразі там тривають відновлювальні роботи, частково електропостачання вже вдалося повернути.

Водночас ремонт ускладнюють нові повітряні тривоги та повторні удари. До робіт залучені необхідні сили, а енергетики мають обладнання для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Зеленський навів статистику російських влучань від початку вересня. Найбільше їх зафіксували на Дніпропетровщині — 131. На Київщині було 125 влучань, а на Житомирщині та Сумщині — понад сотню в кожному регіоні.

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Президент наголосив, що саме ці області мають найбільше завдань для енергетиків, комунальних служб і рятувальників ДСНС.

Окремо Зеленський повідомив про додаткову енергетичну підтримку від Європейського Союзу. За його словами, відповідне рішення Єврокомісії ухвалили цього тижня після домовленостей із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Україна має отримати додаткові генератори, інше обладнання та фінансову допомогу. Ресурси спрямують насамперед містам і громадам, які найбільше постраждали від російських атак.

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