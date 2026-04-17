Готуйте гаманці: кому можуть виставити додатковий рахунок за світло

Українцям варто уважно стежити за рахунками за електроенергію, адже за борги можуть не лише відключити світло, а й виставити додаткову платіжку — до 6000 грн.

Про це повідомили у YASNO.

У разі несвоєчасної оплати електропостачання можуть припинити. А щоб повернути світло, доведеться сплатити не тільки накопичений борг, а й послугу повторного підключення. Саме вона може коштувати до 6 тисяч гривень, що значно збільшує фінансове навантаження.

«Терміни відновлення електропостачання також не миттєві: у містах це займає до трьох робочих днів, а в сільській місцевості — до п’яти. Тож затягування з оплатою може обернутися не лише витратами, а й кількаденним перебуванням без світла», — йдеться у повідомленні.

Якщо ж сплатити всю суму одразу складно, споживачам пропонують оформити реструктуризацію — це дозволяє розділити борг на кілька частин і уникнути відключення.

Нагадаємо:

Цьогоріч в Україні сильно здорожчала комуналка. Однак платити її доведеться не всім. Деяким українцям скасували оплату комунальних послуг.

Відповідно до нового закону керуючі компанії раз на три місяці звітуватимуть перед мешканцями за всі отримані кошти.

Відтепер для мешканців пошкодженого чи зруйнованого внаслідок війни житла стане доступним механізм обстеження. Офіційне обстеження майна та висновок стають підставою для автоматичного перерахунку комунальних платежів чи їх зупинення.

Якщо оселя зруйнована чи її експлуатація неможлива через обстріли — власникам можуть скасувати нарахування плати за управління багатоквартирним будинком.

У разі, якщо квартира чи будинок є непридатним для проживання, власникам скасують оплату комунальних послуг.