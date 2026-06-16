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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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261
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Готуйте гаманці: в Україні кардинально перепишуть ціни на хліб — у Раді шокували цифрами

Стало відомо, чому в Україні може здорожчати хліб.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Хліб

Хліб / © pexels.com

В Україні найближчим часом хліб може подорожчати на 15–20%. Усе через зростання вартості енергоносіїв і пшениці.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Соломчук в ефірі «Новини.LIVE».

За його словами, ціни на курятину також можуть змінюватися — приблизно в межах 15 гривень, залежно від ситуації з експортом.

Водночас на ринку молочної продукції спостерігається суперечлива ситуація: у магазинах ціни зростають, тоді як закупівельна вартість молока у фермерів, навпаки, знизилася — з 22 до 16,5 грн за літр.

На думку депутата, одна з причин такого дисбалансу — високі націнки торговельних мереж і додаткові витрати, які змушені покривати постачальники.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

В Україні ціни на продукти помітно зростатимуть уже найближчими місяцями, а відчутніше подорожчання очікується восени. Основними причинами є підвищення витрат на виробництво, зокрема на енергоносії, логістику та сировину. Також на ціни впливають погодні умови та ситуація з урожаєм. У підсумку це призведе до поступового зростання вартості більшості продуктів харчування.

В Україні різко знизилися ціни на полуницю через збільшення пропозиції на ринку. Наразі ягоду продають значно дешевше, ніж раніше, і ціни продовжують падати.

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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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