Хліб / © iStock

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В Україні найближчим часом очікується суттєве переписування цінників на базові продукти харчування. Найбільше удар по гаманцях українців відчується під час купівлі хліба, який може стрімко злетіти в ціні.

Про це в ефірі програми Новини.LIVE заявив народний депутат України Дмитро Соломчук.

Чому дорожчає хліб та чого чекати від цін на м’ясо?

За словами парламентаря, головними драйверами зростання вартості хлібобулочних виробів є два фактори: здорожчання енергоносіїв та зростання цін на пшеницю. Через це стрибок вартості хліба на 15–20% є цілком реальним сценарієм уже в осяжному майбутньому.

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Окрім хліба, штормитиме й м’ясний ринок. Проте тут ситуація більше залежатиме від зовнішніх факторів.

«Ціни на курятину можуть коливатися в межах близько 15 гривень. Усе залежатиме від поточної ситуації з експортом», — зазначив Дмитро Соломчук.

Фермери бідніють, магазини багатіють

Окремо нардеп звернув увагу на вкрай дивну, навіть парадоксальну ситуацію, яка наразі склалася в молочному секторі. Поки українці бачать у супермаркетах дедалі вищі цінники на молоко, сир та масло, реальні виробники сировини зазнають збитків.

Закупівельна ціна молока у фермерів впала: з 22 грн до 16,5 грн за літр. Водночас ціни на полицях супермаркетів при цьому продовжують невпинно повзти вгору.

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На думку Соломчука, корінь проблеми криється в посередниках та ритейлі. Однією з головних причин такого розриву є величезні націнки торговельних мереж, а також різноманітні додаткові платежі («бонуси» та «маркетингові збори»), які супермаркети змушують сплачувати постачальників продукції.

Нагадаємо, за прогнозом фінансового аналітика Олексія Куща, восени на українському ринку продовольства очікується потужна інфляційна хвиля через зростання витрат фермерів на пальне та добрива, а найбільш відчутний удар по цінах припаде на зиму.

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