Готуйте куртки: Україну накриває нове похолодання через удар циклонів — детальний прогноз

Весняне тепло тимчасово відступає під натиском арктичного повітря та штормового вітру. Синоптики розповіли, коли чекати суттєвого зниження температури.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Україну накриває нове похолодання / © Associated Press

У п’ятницю, 17 квітня, синоптична ситуація в Україні почне змінюватися: атмосферні фронти принесуть дощі та перші ознаки серйозного похолодання.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що у п’ятницю та суботу, 17-18 квітня, циклонічні вихори над Білоруссю та Туреччиною забезпечать в Україні короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень — від +12 до +17 градусів тепла.

Водночас синоптик попередив, що у неділю, 19 квітня, країну накриє хвиля відносної холоднечі.

«З посиленим вітром надходитиме сухе арктичне повітря. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 10-15º. Місцями випадатиме невеликий дощ», — зазначив метеоролог.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 17 квітня погоду у більшості областях зумовлюватиме атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного заходу і спричинить невеликий дощ. Опадів не передбачається лише у південно-східній частині країни, де пануватиме поле підвищеного тиску.

«Південно-західний вітер перед фронтом після його проходження у західних і північних областях переходитиме на північно-західний і нестиме прохолодне повітря зі швидкістю 5-10 м/с», — повідомляють в гідрометцентрі.

Температура повітря коливатиметься від +8 градусів тепла вночі до +16 градусів тепла вдень. На Закарпатті та південному сході країни стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів вище нуля.

Погода в Україні 17 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас в Українському гідрометцентрі попереджають про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) на високогір’ї східної частини Закарпаття. Через відлигу та опади загроза сходження лавин зберігатиметься 16–17 квітня.

Попередження про сніголавинну небезпеку / © Укргідрометцентр

Раніше, синоптик розповів, якою буде погода в Україні у Провідну неділю.

Читайте також:

