Готуйте парасолі й шапки: якою буде погода в Україні 9 жовтня

Прогноз погоди на 9 жовтня / © ТСН

Вже завтра, 9 жовтня, активний циклон з Криму охопить майже всю Україну, принісши хмарну та дощову погоду. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де буде найхолодніше, а де ще затримається тепло, та попередила про небезпеку для метеопатів.

Про це вона написала на власній сторінці.

Де чекати опадів

За прогнозом синоптикині, у четвер в Україні переважатиме волога та хмарна погода. Активний циклон, що зміщується на північ, принесе із собою періодичні дощі в більшість областей.

Водночас, за словами Діденко, крайній захід країни та частина центральних областей зможуть уникнути серйозних опадів. Вдень також має попустити на Одещині та Миколаївщині. Проте загальна картина по країні залишатиметься дощовою.

Температура повітря буде вкрай неоднорідною. У більшості областей стовпчики термометрів впродовж дня коливатимуться в межах +10…+13 градусів.

Однак найтепліша смуга витягнеться від Одещини до Полтавщини, де очікується комфортні +14…+19 градусів. Натомість найхолодніше буде на Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області — подекуди нижче +10 градусів. Традиційно прохолодно буде і в Карпатах.

Погода в Києві

У столиці 9-го жовтня також пануватиме осінь. Киян чекає хмарний та вогкий день. Температура повітря вдень підніметься до +12 градусів.

Наталка Діденко окремо звернулася до метеочутливих людей, яким може бути непереливки через такий різкий перехід до типової осені. «Метеопати — співчуваємо», — зазначила вона.

Синоптикиня порадила українцям одягатися за погодою, не забувати про шапки, каптури та парасолі. Вона також застерегла від самолікування кавою та глінтвейном при поганому самопочутті, радячи натомість консультуватися з лікарями. Судячи з усього, на бабине літо найближчим часом розраховувати не варто.

Нагадаємо, науковець Українського гідрометеорологічного інституту Віталій Шпиг попередив, що через кліматичні зміни екстремальні погодні явища, такі як аномальна спека, посухи, руйнівні зливи та град, стануть для України буденністю.

За його прогнозом, південні та східні області все більше страждатимуть від посух, тоді як для решти території зросте загроза раптових потопів, подібних до нещодавнього в Одесі, та граду. Особливо вразливим є Київ, який через щільну забудову перетворюється на «острів тепла» зі спекотними днями, теплими ночами та високим ризиком підтоплень вулиць.