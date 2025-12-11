- Дата публікації
Готуйте повербанки: "Укренерго" попередило про графіки відключень на 12 грудня
У п’ятницю, 12 грудня, в усіх регіонах Україні застосовуватимуться графіки відключень електроенергії як для побутових споживачів, так і для промисловості.
Ситуація в енергосистемі залишається складною. НЕК «Укренерго» повідомила про запровадження обмежень споживання електроенергії на п’ятницю, 12 грудня.
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії в Telegram.
Що чекає на споживачів 12 грудня
Згідно з розпорядженням диспетчерського центру, завтра в усіх регіонах України діятимуть два типи обмежень:
Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для побутових споживачів.
Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових підприємств і бізнесу.
Причина обмежень
Енергетики пояснюють вимушені заходи наслідками масованих російських атак.
«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — наголосили в «Укренерго».
Де дивитися свій графік
У компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі може динамічно змінюватися. Точний час відключень та обсяг обмежень за конкретною адресою потрібно дізнаватися на офіційних сайтах, сторінках у соцмережах вашого обленерго або на сайтах ЗМІ, які публікують погодинні графіки відключень у всіх регіонах України.
Енергетики також звернулися до українців з проханням: коли світло з’являється за графіком, споживайте його ощадливо, щоб зменшити навантаження на мережу.
Нагадаємо, в одному з міст України запроваджують режим жорсткої економії світла. Зокрема, в режим економії переведуть вуличне освітлення.