Коли в Україну прийде холод: синоптикиня розкрила терміни

Синоптикиня анонсувала похолодання в Україні.

Реклама

Починаючи з найближчих вихідних, в Україні очікується зміна синоптичної ситуації, що призведе до відчутного зниження температури.

Про це повідомила синоптикиня Наталі Птуха на телемарафоні.

За її словами, напрямок повітряних потоків зміниться з південного на частково північний, що зумовить зниження температурного фону. Проте, наскільки значним буде похолодання та чи варто очікувати заморозків, наразі говорити зарано.

Реклама

Птуха зазначила, що ймовірність нічних заморозків залежатиме від хмарності та наявності опадів. Опади та значна хмарність можуть запобігти зниженню температури до заморозків.

"Тому ми моніторимо ситуацію і радимо слідкувати за попередженнями Укргідрометцентру", – підкреслила синоптикиня.

Раніше ми повідомляли, що 23 квітня Україна буде серед найтепліших країн Європи. У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься в межах +20...+26 градусів.