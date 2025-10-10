"Готуйтесь": експерт дав моторошний прогноз, якою буде зима для українців

Блекаут / © ТСН.ua

Цієї зими Росія може завдати до 40 масованих ударів по енергосистемі України, атакуючи інфраструктуру в середньому кожні 3-4 дні.

Про це розповів експерт з енергетики Андрій Закревський.

За словами заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрія Закревського, росіяни змінюють підхід до обстрілів. Якщо раніше вони намагалися завдавати ударів по всій території одночасно, то зараз перейшли до іншої тактики.

«Будуть точкові удари… вони зараз будуть брати один, два, три об’єкти й масовано на них нападати», — пояснив експерт.

Це означає, що під загрозою може опинитися будь-який район країни.

«Завжди є ймовірність того, що вашому району дістанеться», — попередив Закревський.

Невтішний прогноз

Експерт провів арифметичний підрахунок на основі поточної частоти російських атак. За його прогнозом, протягом найближчих 4,5 місяців осінньо-зимового періоду Україна може зазнати значної кількості ударів.

«Чисто арифметично я порахував, що до 40 таких ударів може бути протягом осінньо-зимового періоду», — зазначив він.

Це означає, що українцям слід бути готовими до атак на інфраструктуру в середньому кожні 3-4 дні.

Як підготуватися: поради експерта

З огляду на ймовірність регулярних та тривалих відключень, Андрій Закревський настійно рекомендує українцям не ігнорувати досвід попередніх сезонів та підготуватися заздалегідь. Головні поради:

Зробити триденні запаси води вдома.

Бути готовими до відключень світла тривалістю 6-8 годин.

Він також додав, що швидкість відновлення пошкоджених об’єктів залежатиме від наявності запчастин, фахівців та ефективності використання коштів, спрямованих на ремонти.

Нагадаємо, мери низки українських міст попереджають про надважку зиму. Зокрема, очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків прогнозує проблеми з газопостачанням, до яких населення менш готове, ніж до відключень світла.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов вважає майбутню зиму найскладнішою для міста через нещодавні руйнівні атаки на ключові електропідстанції.