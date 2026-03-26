Готуйтесь одягати пуховики: до різкого похолодання лічені дні, на Україну сунуть циклони — прогноз

П’ятниця, 27 березня, стане найтеплішим днем тижня з температурою до +19 градусів, проте балканський циклон уже готує зміну погоди. Синоптики попереджають про наближення дощів, тумани та високу лавинну небезпеку в Карпатах.

До України суне похолодання

До України суне похолодання / © Getty Images

Березнева погода в Україні продовжує дивувати аномальним теплом до +19 градусів вище нуля, проте синоптики попереджають — незабаром до країни прийде похолодання, тому ховати далеко теплий одяг не варто.

За прогнозами метеорологів, п’ятниця стане найтеплішим днем тижня, після чого активний балканський циклон принесе в регіони дощі та суттєве зниження температури.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

У п’ятницю, 27 березня завершується «особливо» теплий період, після якого настане похолодання. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. За словами метеорологині, завтра максимальна температура повітря становитиме від +12 до +18 градусів тепла.

Трохи прохолодніше буде на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, там очікується від +8 до +11 градусів тепла.

Як повідомляє Діденко, дощі пройдуть місцями у східній частині, на решті території України — без істотних опадів.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає, що на зміну антициклону приходить активний балканський вихор.

«На Балкани вже прямує активний, добре заряджений енергією і вологою циклон з сильними дощами, грозами, місцями навіть випадатиме сніг. А Черкащина отримає від цього вихору сплеск тепла та невеликі дощі», — зазначає синоптик.

За прогнозом Постриганя, упродовж 27–29 березня буде хмарна, але тепла погода. Південні потоки піднімуть температуру вночі до +8 градусів тепла, а вдень очікується від +13 до +18 градусів тепла.

«Середньодобова температура аномально висока для цього часу — 10-11°, що вище норми на 6-7°. Тому в цьому році є передумови раннього завершення опалювального сезону на Черкащині. Однак, необхідно враховувати похолодання на початку квітня», — зауважив метеоролог.

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що 27 березня, у західній частині України пройдуть дощі, у Карпатах переважатимуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

«На решті території країни істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с, у південній половині поривчастий», — прогнозує Кібальчич.

За словами синоптика температура повітря на крайньому заході протягом доби коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, на решті території країни вночі очікується від +3 до +8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до комфортних +18 градусів вище нуля.

У західній частині України 27 березня пройдуть дощі, у Карпатах переважатимуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. / © ТСН

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що в Україні тиск продовжуватиме падати і поширюватиметься вплив поля зниженого тиску від циклону над Балканами. Попри це, у більшості областей збережеться суха погода, лише на сході та вдень на Сумщині можливий невеликий дощ.

Завдяки теплій повітряній масі температура повітря вночі становитиме від +2 до +7 градусів тепла, а вдень підніметься до приємних +13 та +18 градусів вище нуля.

Карпатах буде дещо прохолодніше — від +7 до +12 градусів тепла, а вдень можливі пориви вітру до 15–20 м/с. На півдні та південному сході країни вранці подекуди очікується туман при східному вітрі 5–10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на добу 27 березня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про лавини

Рятувальники та синоптики застерігають туристів та місцевих жителів: 26–27 березня на високогір’ї Івано-Франківської області ситуація стає небезпечною. Через різке потепління та інтенсивну відлигу сніговий покрив втрачає стабільність, що значно підвищує ризик сходження лавин.

У регіоні оголошено третій рівень небезпеки (помаранчевий). Фахівці наполегливо рекомендують утриматися від походів у гори, адже за таких умов навіть мінімальне навантаження на схил може спровокувати обвал великих мас мокрого снігу.

Попередження про сніголавинну небезпеку / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 27 березня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується до +18 градусів вище нуля.

За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві хмари, що вкриватимуть небо міста вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з’являться. Без опадів.

Погода у Києві 27 березня / © скриншот

Погода у Львові

На Львівщині 27 березня погоду визначатиме теплий сектор циклону з центром над Балканами.

Синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла.

У Львові стовпчики термометра показуватимуть вночі від +3 до +5 градусів тепла, вдень очікується до +16 градусів тепла.

Погода в Одесі

В Одесі та області 27 березня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Протягом доби дутиме помірний південно-східний вітер зі швидкістю 3–8 м/с.

Синоптики попереджають про густий туман у нічні та ранкові години. На автошляхах регіону видимість впаде до 200–500 метрів, а вздовж узбережжя Чорного моря — до 500–1000 метрів. Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом.

Температура повітря в області вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +16 градусів вище нуля, а місцями стовпчики термометрів піднімуться до +19 градусів тепла.

В Одесі нічна температура становитиме від +4 до +6 градусів тепла, денна — коливатиметься у межах від +11 до +13 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 27 березня очікується хмарна погода.

Вночі без істотних опадів, проте вдень у місті та місцями по області можливий невеликий дощ. Вітер дутиме північний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура по області становитиме:

  • вночі від +3 до +8 градусів тепла;

  • вдень від +13 до +18 градусів вище нуля.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть:

  • вночі від +6 до +8 градусів тепла;

  • вдень від +13 до +15 градусів вище нуля.

Водночас жителів регіону синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Вночі та вранці у Дніпропетровській області та у місті Дніпро очікується туман. Видимість становитиме 200-500 м.

Жителів Дніпропетровської області попереджають про туман / © Укргідрометцентр

Погода у Харкові

На Харківщині 27 березня переважатиме хмарна погода з дощами. По області синоптики прогнозують помірний північно-східний вітер зі швидкістю 7–12 м/с. Температурні показники протягом доби коливатимуться від +5 до 10 градусів тепла вночі очікується до +13 градусів тепла вдень.

У Харкові також очікуються опади. Синоптики прогнозують аналогічний північно-східний вітер, а повітря прогріється вночі до +8 градусів вище нуля, вдень очікується до +11 градусів тепла.

Погода у Черкасах

Погоду на Черкащині продовжує визначати теплий сектор південного циклону, що прийшов із Балкан у бік Чорного моря. П’ятниця, 27 березня, обіцяє стати найтеплішим днем тижня. Суттєвих опадів не очікується, проте вночі та вранці через охолодження повітря можливі локальні тумани.

Нічна температура коливатиметься в межах від 0 до +5 градусів тепла, а вдень завдяки сонцю та південним повітряним масам повітря прогріється до комфортних +14. +19 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше відома синоптикиня назвала точну дату різкого похолодання в Україні.

