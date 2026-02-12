Готуйтеся до морозів і темряви: Шмигаль розповів, що буде зі світлом наступного тижня

Міністр енергетики Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Після чергового масованого ракетного удару ворога відновлення пошкоджених об’єктів триває безперервно, проте дефіцит потужності залишається значним. Найбільше від атак постраждала інфраструктура у Києві, а також на Одещині та Дніпровщині, де енергетики змушені застосовувати жорсткі обмеження споживання.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у своєму офіційному Telegram-каналі.

Міністр енергетики закликав комунальні служби та ремонтні бригади максимально прискоритися, адже погода готує нове випробування.

Світло 3 через 7: реальність найближчих днів

Очільник Міненерго озвучив невтішну статистику поточного стану мережі. У більшості зон відключень світло з’являється в оселях українців лише на 3–4 години, після чого настає період темряви тривалістю 7–8 годин.

В окремих складних випадках ситуація ще гірша — електропостачання доступне лише 2–3 години на добу. Додатковою загрозою стає погода: вже наступного тижня в Україну повернуться сильні морози, що неминуче призведе до зростання споживання електрики та додаткового навантаження на систему. У столиці над ліквідацією наслідків вже працюють 62 бригади.

Тисячі тонн допомоги від партнерів

Поки енергетики лагодять мережі, міжнародні партнери продовжують надсилати необхідне обладнання. Лише за останню добу з розподільчих хабів міністерства відвантажили понад 13 тонн вантажів. Серед отриманого — генератори, силові трансформатори, вимикачі та гідравлічні агрегати.

Географія допомоги вражає:

Молдова передала автоматичні вимикачі та трансформатори.

Литва надіслала 46 генераторів для потреб Міноборони, ще 3 — у дорозі.

ЄС надав 500 генераторів для Києва.

Швейцарія та Швеція готують до передачі понад 230 генераторів.

Загалом за останні тижні Україна отримала понад 714 тонн обладнання, яке вже розподіляється між регіонами для стабілізації енергосистеми. Також, за словами міністра, паралельно з ремонтами вже розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, фахівці прогнозують, що вже найближчим часом українці зможуть насолодитися безперебійним електропостачанням, однак повна відмова від графіків можлива лише у довгостроковій перспективі. Навіть за найкращих сценаріїв, життя з обмеженнями триватиме ще кілька років.