Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
655
Час на прочитання
1 хв

Готуйтеся до морозу: прогноз погоди до кінця 2025 року

Синоптик обіцяє арктичну прохолоду у країні.

Автор публікації
Анастасія Павленко
В Україні буде холодно

В Україні буде холодно / © unsplash.com

У п’ятницю, 26 грудня, пірнаючий циклон зумовить в Україні сніг, хуртовини, пориви вітру 15-24 м/с, на дорогах буде ожеледь.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

«Розраховуємо на сніговий покрив висотою 2-4 см. Температура вночі 4-9° морозу, вдень підвищиться до 0°. До кінця 2025 року погода продовжить підтримувати динамічний зимовий характер», — зазначив він.

Раніше синоптики повідомили, що на Різдво морози посиляться, а стовпчики термометрів опустяться до рекордних значень.

А вже від 26 грудня у низці регіонів стане тепліше.

