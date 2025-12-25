Готуйтеся до морозу: прогноз погоди до кінця 2025 року

В Україні буде холодно / © unsplash.com

У п’ятницю, 26 грудня, пірнаючий циклон зумовить в Україні сніг, хуртовини, пориви вітру 15-24 м/с, на дорогах буде ожеледь.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

«Розраховуємо на сніговий покрив висотою 2-4 см. Температура вночі 4-9° морозу, вдень підвищиться до 0°. До кінця 2025 року погода продовжить підтримувати динамічний зимовий характер», — зазначив він.

Раніше синоптики повідомили, що на Різдво морози посиляться, а стовпчики термометрів опустяться до рекордних значень.

А вже від 26 грудня у низці регіонів стане тепліше.