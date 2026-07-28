Готуйтеся, погода різко зміниться: Діденко попередила українців про новий удар стихії

Прогноз погоди / © ТСН

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У середу, 29-го липня, очікуються короткі дощі та грози на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та на півночі Луганщини, а наприкінці тижня вжарить спека.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

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«Вітер північно-західний, помірний, часом рвучкий. Температура повітря — рахат-лукум!. Протягом дня середи очікується +22+25 градусів, у південній частині +24+28 градусів, у північних регіонах +20+22 градуси», — зазначила вона.

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У Києві 29-го липня опади малоймовірні. Температура повітря +22, +23 градуси.

Наприкінці липня та на початку серпня до України прийде справжня спека.

Діденко попередила про пожежну небезпеку у тих регіонах, де очікується висока температура повітря.

«…Зростатиме пожежна небезпека, поставте воду вуличним тваринам, словом, спека — явище нормальне для літа, проте увага до прогнозів погоди ніколи не буває зайвою», — підкреслила вона.

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Прогноз погоди на 28 липня

Нагадаємо, у вівторок, 28 липня, Україну накриє холодний атмосферний фронт. Він принесе зливи, грози та рвучкий вітер більшості областей країни. Вдень очікується +20…+24 градуси, і лише на півдні та південному сході буде тепліше — до +25…+28 градусів.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич попереджає про сильну спеку, яка охопить Україну у перші дні серпня. За його прогнозом, очікується до +38 °C. У неділю, 2 серпня, очікується сонячна та суха погода на більшій частині території країни. Температура повітря у північно-східних областях буде +24…+29 °C. На решті території спека посилиться до +31…+36 °C, на Закарпатті місцями +38 °C.

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