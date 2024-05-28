Ховалася під капотом: як маленька змія подолала шлях зі Львова до Києва (відео)

Прямуючи зі Львова до Києва, водій знайшов під капотом свого авто змією. Він викликав рятувальників, щоб її дістали й перемістили у належне місце.

Про це пише Kyiv Animal Rescue Group.

Залишилось незрозумілим, де саме "пані Гадюка", як жартівливо її називають рятувальники, "підсіла" в авто.

"Коли власник машини, приїхавши в столицю, відчинив капот, пані Гадюка чемно спитала "Це вже кінцева зупинка?" Водій, збентежений таким сюрпризом, не знав, що відповісти, тож зателефонував нам і попросив чергових рятувальників стати перекладачами зі "зміїного". Приїхали, поговорили, порозумілись. Пані Гадюка зголосилась поїхати жити в місце, де ні їй, ні людям ніц не загрожуватиме, а водій, побачивши результати перемовин, полегшено зітхнув – не кожного дня возить таких пасажирів", – пишуть у службі.

Раніше на Чернігівщині лось потрапив у смертельну пастку.

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