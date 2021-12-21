Ховали без імен та дат, щоб приховати смертність: як під Хмельницьким впорядкували "кладовище сиріт"

Ховали без імен та дат, щоб приховати смертність: як під Хмельницьким впорядкували "кладовище сиріт"

Дані про похований дітей також не збереглись в архівах.

Біля села Шаровечка, щоб під Хмельницьким, на території міського кладовища впорядкували могили дітей-сиріт, яких у Радянському союзі ховали без табличок з іменами та датами, щоб приховати смертність.

Про це повідомляє "Суспільне".

Закинуті могили сиріт впорядкували ветерани війни в Афганістані

Начальник Хмельницької міської ритуальної служби Сергій Бортник розповів, що на кладовищі є окремий сектор із майже сотнею могил, у яких поховані діти-сироти, проте їхні поховання тривалий час були недоглянутими, а хрести з часом зігнили. Впорядкували поховання учасники місцевої спілки ветеранів Афганістану.

"Ті хрести, які там були, зогнили, і на місці взагалі нічого не залишилося, лише записи в наших книгах, що там дійсно є поховання", - каже Сергій Бортник.

Член спілки ветеранів Афганістану Сергій Галабей розповів, що 22 роки тому, прибираючи могили родичів, він натрапив на безіменні захаращенні похованні. Відтоді він разом з друзями прибирає ці могили. Спілка ветеранів Афганістану навіть виготовила для них таблички із підписом "сирота".

"Щороку, понад 20 років, ми перед Великоднем тут прибираємо, нові таблички ставимо, землю насипаємо на могилки, щоб не зникли після дощів", - додає голова спілки Юрій Випірайленко.

Для дітей-сиріт на міському кладовищі виділили окремий сектор

Працівники кладовища додають, що раніше дітей-сиріт ховали разом з іншими на кладовищі, проте в 1944-1945 роках для них виділили окремий сектор. Місцевий краєзнавець Сергій Єсюнін додає, що такі поховання були до 90-х років ХХ століття, оскільки так тоді намагались приховати реальну смертність серед дітей-сиріт.

"Та система, вона була ще такою, що приховували факти дитячої смертності. Тому це, звичайно, впливало на показники, можна було отримати догану. Я думаю, що навіть в архівах навряд чи збереглися такі дані", - каже краєзнавець.

У Хмельницькому запевняють, що смертність серед сиріт зараз невелика і її не приховують

Директорка обласного спеціалізованого будинку дитини Катерина Горин розповідає, що в заклад після народження потрапляють діти з важкими вродженими патологіями, інколи несумісними з життям, та смертність в закладі невисока, і її не приховують.

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