Ховали в гаражах і змінювали номери: на Херсонщині поліцейські викрили банду автовикрадачів

Ховали в гаражах і змінювали номери: на Херсонщині поліцейські викрили банду автовикрадачів

Чоловіки вибирали недорогі марки машин.

У Херсонській області поліцейські викрили серійних автовикрадачів, які "працювали" протягом останніх трьох місяців.

Як повідомляє поліція Херсонської області, до викрадень були причетні одні й ті самі зловмисники. У всіх трьох випадках, жертвами стали власники автомобілів марки DAEWOO.

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Перше повідомлення про угон автівки надійшло наприкінці березня від мешканця мікрорайону "Корабел". Свій автомобіль Chevrolet Aveo він залишив на ніч у загальному подвір’ї багатоповерхівки, де проживає. Зранку авто вже не було. Поліцейські тоді переглянули камери спостережень та встановили хронологію руху автомобіля по вулицях міста. У мікрорайоні "Таврійський" слід авто зник з камер.

Через місяць до поліції надійшло ще одне повідомлення про викрадення авто.

Цього разу без автівки залишився власник DAEWOO Lanos. Автомобіль знайшли покинутим поблизу одного з перехресть недалеко від місця злочину. Як з’ясувалось, авто було несправним.

За словами заступника начальника обласної поліції Миколи Цапа, камери спостереження зафіксували, як неподалік від місця залишеного автомобіля невідомий чоловік сів у "таксі".

Оперативники опитали водія таксі, який описав зовнішність пасажира і його місце зупинки.

"Через деякий час було зафіксовано ще два випадки викрадення автомобілів DAEWOO. Поліція встановила, що кожного разу в місцях злочинів був помічений пасажир таксі. Були встановлені місця, які громадянин часто відвідував. Серед яких: територія однієї з промзон міста та кілька індивідуальних гаражів", - розповів Микола Цап.

Правоохоронці з’ясували, що в цих гаражах тимчасового перебували угнані машини. Після цього їх переганяли на територію складського приміщення, де змінювали номери. За підробними документами ці самі автомобілі продавали жителям інших областей півдня України.

Поліцейські затримали організатора злочинної групи під час перегону для продажу переробленого Chevrolet Aveo.

Наразі відомо, що незаконну діяльність організував 33-річний житель обласного центру.

Поліція встановила, що до угону також були причетні двоє 24-річні херсонці. Вони супроводжували вкрадені авто, переганяли їх та підшукували потенційних покупців. Участь у злочині брали ще троє херсонців, віком від 31 до 40 років.

Під час обшуків поліцейські знайшли предмети та речі, які підтверджують причетність цих чоловіків до викрадення автомобілів.

Організатору злочинів загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Наразі вирішується питання про вручення підозри та обрання запобіжного заходу іншим учасникам злочину.

Нагадаємо, у Києві поліцейські провели спецоперацію: там затримали членів злочинної організації автовикрадачів, які "працювали" під прикриттям "кримінальних авторитетів".

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