Ховали в контейнері з бананами: в Одеській області виявили контрабанду кокаїну на 10 млн доларів

Ховали в контейнері з бананами: в Одеській області виявили контрабанду кокаїну на 10 млн доларів

Загальна вага наркотиків становить 57 кілограмів.

В Одесі велику партію кокаїну затримали в порту "Південний" співробітники СБУ, прикордонники, митники і поліцейські.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, орієнтовна вартість наркотичних речовин на "чорному ринку" становить майже 10 мільйонів доларів США.

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Інформацію про те, що в порт "Південний" повинно зайти судно з контрабандою наркотиків, правоохоронці отримали заздалегідь. Кокаїн був захований у вентиляційних люках контейнера з бананами. Під час поглибленого митного огляду контейнера правоохоронці знайшли 46 брикетів із кокаїном. Загальна вага – 57 кілограмів.

Слідчі почали кримінальне провадження за частиною 3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Нагадаємо, одеські митники виявили наркотики у морському торговельному порті "Південний". Лакофарбувальні матеріали у відрах надійшли до морського порту з Колумбії. Кокаїн змішали у відрах з будівельним матеріалом.

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