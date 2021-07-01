Ховали в контейнері з бананами: в Одеській області виявили контрабанду кокаїну на 10 млн доларів  

Загальна вага наркотиків становить 57 кілограмів.
В Одесі велику партію кокаїну затримали в порту "Південний" співробітники СБУ, прикордонники, митники і поліцейські.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, орієнтовна вартість наркотичних речовин на "чорному ринку" становить майже 10 мільйонів доларів США.
Інформацію про те, що в порт "Південний" повинно зайти судно з контрабандою наркотиків, правоохоронці отримали заздалегідь. Кокаїн був захований у вентиляційних люках контейнера з бананами. Під час поглибленого митного огляду контейнера правоохоронці знайшли 46 брикетів із кокаїном. Загальна вага – 57 кілограмів.
Слідчі почали кримінальне провадження за частиною 3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).
Нагадаємо, одеські митники виявили наркотики у морському торговельному порті "Південний". Лакофарбувальні матеріали у відрах надійшли до морського порту з Колумбії. Кокаїн змішали у відрах з будівельним матеріалом.