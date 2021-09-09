Ховалися між віконними рамами: у Харкові в університет ім. Каразіна залетіла майже сотня кажанів (фото)

Ховалися між віконними рамами: у Харкові в університет ім. Каразіна залетіла майже сотня кажанів (фото)

Потрапили вони в Alma mater через відчинені вікна.

У Харкові майже сотня кажанів залетіли в національний університет ім. Каразіна.

Про це повідомили в групі Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Як стало відомо, 70 кажанів залетіли у вікна, які забули зачинити співробітники. Миші застрягли між віконних рам.

“Зараз триває міграція кажанів на південь, до зимових сховищ. Вони шукають спокійне місце для сну вдень і тому випадково залітають у відчинені вікна та у вентиляції. Наші фахівці оперативно зібрали усіх кажанів до торбинок. На щастя, всі були живі”, — підкреслили в Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Уже після того, як летючих дістали з віконних рам, їх відпустили на волю.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на вулиці Мистецькій в квартирі поселились кажани. Власник приміщення викликав рятувальників.

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