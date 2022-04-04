Ховалися на фермі: українська артилерія накрила вогнем ангар і спалила 40 одиниць техніки окупантів

Ховалися на фермі: українська артилерія накрила вогнем ангар і спалила 40 одиниць техніки окупантів

Такий удар по техніці значно зменшив потенціал ворога на одному з напрямків району бойових дій, кажуть в ЗСУ.

У неділю, 3 квітня, військові ЗСУ на сході України виявили і знищили велике скупчення автомобільної техніки російських окупантів. Так, загарбники втратили понад 40 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Учора наші воїни виявили велике скупчення автомобільної техніки, яку російські фашисти вирішили сховати на фермі. Однак, довго залишатися непомітними для пильних очей українських захисників не вийшло. Влучним вогнем наші артилеристи накрили ангар із технікою. Після чого відбулась детонація машин з пальним", - йдеться у повідомленні.

Такий удар по техніці значно зменшив потенціал ворога на одному з напрямків району бойових дій.

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