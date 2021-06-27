Ховалися під деревом: у Черкаській області блискавка вбила дві людини, третя — у лікарні

Ховалися під деревом: у Черкаській області блискавка вбила дві людини, третя — у лікарні

Загинув 23-річний хлопець та жінка близько 55-ти років.

У Черкаській області від удару блискавки загинули дві людини. Ще одна жінка — у лікарні.

Про це розповіла речниця Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги Ірина Назарок у Facebook.

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За її словами, троє людей відпочивали біля водойми, а коли почалася сильна гроза — сховалися під дерево.

"На місці медики виявили, що від ураження блискавки загинув 23-річний хлопець та жінка близько 55-ти років. Ще одну 46-річну жінку медики, після надання невідкладної допомоги, госпіталізували з електротравмою", — зазначила Назарок.

Постраждала перебуває в свідомості.

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