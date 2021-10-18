Ховалися в кущах, а потім заснули: у Миколаївській області розшукали зниклих сестер

Ховалися в кущах, а потім заснули: у Миколаївській області розшукали зниклих сестер

Діти прокинулися вночі від холоду і пішли додому.

У Миколаївській області зниклі сестри повернулися додому.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Миколаївській області.

На Баштанщині 17 жовтня поліцейські встановлювали місцеперебування двох сестер, Фройчак Тетяни та Надії 9 і 11 років, які ввечері пішли з дому і не повернулися.

Виявилося, що діти розсердились на те, що мати забороняє гратися у темну пору доби, дівчата пішли з дому та ховалися у кущах на городі одного з будинків по вулиці, де мешкають. Там сестри заснули і не чули, що їх кличуть та розшукують.

“Під керівництвом начальника Баштанського районного відділу поліції Олександра Ноздратенка на пошуки дітей був зорієнтований та задіяний весь особовий склад райвідділу, екіпажі секторів реагування патрульної поліції відділів та секторів поліцейської діяльності, ювенальні поліцейські та оперативники”, - йдеться у повідомленні.

Упродовж декількох годин поліцейські перевіряли усі можливі місця перебування дітей та разом з місцевими мешканцями прочісували територію села.

Близько 3 години ночі дівчата прокинулись через те, що замерзли та вирішили йти додому, де їх уже зустріли поліцейські та батьки.

На батьків сестер правоохоронці склали адмінматеріали.

Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці розшукують 41-річного Максима Андріуца, який виїхав з дому на автомобілі і зник безвісті.

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