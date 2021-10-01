Ховалися від поліції понад три роки: у Дніпрі посеред вулиці затримали підозрюваних у жорстокому вбивстві

Ховалися від поліції понад три роки: у Дніпрі посеред вулиці затримали підозрюваних у жорстокому вбивстві

Злочинцям загрожує довічне ув'язнення.

У Дніпрі правоохоронці вдень 30 вересня затримали підозрюваних у резонансному вбивстві. Спецоперацію правоохоронці провели на проспекті Нігояна, де зупинили і витягли з автомобіля BMW чоловіка.

Про це повідомили в Національній поліції області.

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Як стало відомо, ще в липні 2018 року на Кодацькому узвозі двоє злочинців розстріляли у дворі власного будинку чоловіка. Два кульових поранення потерпілий отримав в голову, в результаті чого помер.

Щоб знайти виконавців, а також замовника вбивства, правоохоронцям знадобилося більше трьох років. В ході слідчих дій вони встановили, що в злочині підозрюються 41-річний чоловік і два 29-річних громадян, які і відкрили вогонь по потерпілому.

Національна поліція Дніпропетровської області

Під час обшуків у них знайшли і відправили на експертизу п'ять пістолетів з набоями до них.

“Зараз фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Злочинцям загрожує довічне ув'язнення”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції.

Нагадаємо, що в Полтавській області правоохоронці розшукують жорстокого вбивцю.

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