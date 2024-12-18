“Хованки” з прикордонниками: перевізник переобладнав своє авто для нелегалів (фото, відео)

За незаконний перетин кордону клієнт повинен був заплатити 6 тисяч доларів на криптогаманець спільника водія.

Неподалік кордону із Молдовою прикордонники спільно з поліцейськими затримали 41-річного одесита, який переобладнав своє авто для перевезення втікачів за кордон. Нелегальних пасажирів він транспортував у схованці, розташованій у ніші між заднім сидінням та багажником.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Перевізник вивозив клієнтів автомобілем з Одеси до одного з населених пунктів поблизу так званого Придністров’я, а висадку здійснював за 200 метрів від кордону. На місці пасажири мали отримати подальші інструкції: маршрут та правила конспірації.

Оперативним шляхом правоохоронці отримали інформацію про запланований рейс одесита до Молдови через Придністровський сегмент кордону. Під час спроби незаконного перетину кордону водія та його пасажира затримали.

Як з’ясувало, перевізник оцінив вартість трансферу у 6000 доларів США. Клієнт повинен був заплатити вказану суму на криптогаманець спільника водія після прибуття до місця нелегального перетинання кордону.

Під час огляду автівки правоохоронці вилучили декілька мобільних телефонів та інші докази, що підтверджують причетність чоловіка до незаконного бізнесу.

Наразі фігуранту оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, коло осіб, причетних до злочинної схеми, встановлюється.

Читайте також: