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Ховався на території домоволодіння: поліція Київщини розшукала 12-річного хлопчика

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ховався на території домоволодіння: поліція Київщини розшукала 12-річного хлопчика

На розшук дитини оперативно залучили підрозділи поліції та громадськість.

У четвер, 13 квітня, правоохоронці розшукали 12-річного Івана Сабецького з Нових Петровиць, який зник і не виходив на зв'язок

Про це інформує пресслужба поліції Киїівської області.  

Як виявилося, юнак ховався на території домоволодіння. Його цілим передали мамі. 

"На розшук дитини були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Вишгородського районного управління поліції, співробітники карного розшуку, дільничні та офіцери громади, ювенальні поліцейські, працівники групи реагування патрульної поліції та громадськість", - йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці закликали дорослих, не зволікати й одразу повідомляти до поліції у разі зникнення дітей. 

Раніше ми повідомляли, що в Житомирі родичі залишили дитину в торговельному центрі. Згодом поліцейські відшукали її 48-річну бабусю. Вона пояснила, що спеціально залишила 3-річну дівчинку через те, що нібито не має грошей на утримання. 

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Дата публікації
Перегляди
270
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