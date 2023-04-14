Ховався на території домоволодіння: поліція Київщини розшукала 12-річного хлопчика

На розшук дитини оперативно залучили підрозділи поліції та громадськість.

У четвер, 13 квітня, правоохоронці розшукали 12-річного Івана Сабецького з Нових Петровиць, який зник і не виходив на зв'язок.

Про це інформує пресслужба поліції Киїівської області.

Як виявилося, юнак ховався на території домоволодіння. Його цілим передали мамі.

"На розшук дитини були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Вишгородського районного управління поліції, співробітники карного розшуку, дільничні та офіцери громади, ювенальні поліцейські, працівники групи реагування патрульної поліції та громадськість", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликали дорослих, не зволікати й одразу повідомляти до поліції у разі зникнення дітей.

Раніше ми повідомляли, що в Житомирі родичі залишили дитину в торговельному центрі. Згодом поліцейські відшукали її 48-річну бабусю. Вона пояснила, що спеціально залишила 3-річну дівчинку через те, що нібито не має грошей на утримання.

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