Ховався під фурою з грілками: прикордонники викрили порушника

Чоловіка, який намагався сховатися під вантажівкою та водія вантажівки передано поліції.

Прикордонники на пункті пропуску "Краковець" виявили 34-річного чоловіка, який намагався сховатися під вантажівкою, щоб незаконно перетнути кордон. Щоб не замерзнути, він обклався грілками.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Час очікування на перевірку водія та кабіни не розрахуєш, тому перестрахувався – обклався грілками, щоб не змерзнути. Після проведених заходів вискочив з-під причепа та намагався потрапити до машини, проте спритника помітили", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності. Щодо водія, якого підозрюють у сприянні правопорушенню, направлено повідомлення про ознаки кримінального злочину. Обох порушників передано поліції.

Нагадаємо, на українсько-словацькому кордоні викрили двох чоловіків, які намагалися обійти закон, видаючи себе за працівників залізниці.

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