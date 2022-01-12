Ховався під сидінням: у Дніпрі у вагоні метро "виловили" художника-вандала з балончиками фарби (відео)

Ховався під сидінням: у Дніпрі у вагоні метро "виловили" художника-вандала з балончиками фарби (відео)

Хлопець заліз у сидіння і хотів перечекати, поки всі пасажири вийдуть, щоб спокійно "творити".

У Дніпрі у вагоні метро виявили хлопця, який підготувався розмалювати вагон метро. Він сховався у сидіння і чекав, поки всі пасажири вийдуть.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

"Хлопчина сховався під сидінням у вагоні метро, щоб потім його обмалювати", - йдеться в публікації.

Зазначається, що "художника" помітив один із пасажирів і повідомив машиніста. Коли хлопця викрили, він не сильно й засмутився, навпаки, робив селфі і не дуже каявся.

У лежачому положенні він пробув до приїзду поліцейських.

Під час спілкування з молодим чоловіком стало зрозуміло, що він спеціально заліз у простір під сидінням у вагоні, щоб уночі звідти вибратися та зануритися у вандально-творчий процес.

У Дніпрі з сидіння у вагоні метро дістали художника-вандала

Нагадаємо, що у Маріуполі чоловік дочекався закриття ковзанки і наклав купу на лід.

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