Ховався у лісі: на Закарпатті затримали батька, якого підозрюють у вбивстві власної дитини

На Закарпатті затримали 30-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві малолітнього сина. Після трагедії від одразу втік.

Правоохоронці затримали 30-річного підозрюваного, він переховувався у лісі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції Закарпатської області.

До поліції надійшло повідомлення від медиків про насильницьку смерть дитини, віком приблизно двох років. Слідчі, які виїхали на місце події встановили: хлопчику був 1 рік і 10 місяців. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок численних ударів по тілу гострим предметом.

"Зібрані докази вказували на те, що вбивство вчинив батько дитини, який одразу після скоєного втік з місця події. Наразі відомо, що зловмисник, перебуваючи в кімнаті власного будинку, наніс малолітньому синові численні удари ножем. Інші члени родини в момент вбивства перебували на подвір’ї будинку. Побачивши, як чоловік раптово вибіг з будинку, зайшли всередину до дитини, де і виявили хлопчика з численними тілесними ушкодженнями. Рідні викликали медиків, проте останні вже нічим не змогли допомогти дитині", — йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення. У справі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Донецькій області вітчим вбив 3-річного сина своєї співмешканки, тіло склав у пакет і закопав. Про вбивство дитина знала її мати, але покривала свого співмешканця.

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