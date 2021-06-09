Ховався в лісі: у Вінниці затримали водія, який на тротуарі збив дівчину і втік

За словами очевидців, він був п'яний.

У Вінниці затримали водія мікроавтобуса, який вилетів на тротуар, збив там дівчину і втік з місця аварії. Його розшукували майже добу. Увесь цей час він переховувався у лісі.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

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Аварія сталася в приватному секторі, пізно ввечері. Нині постраждала у важкому стані, з численними травмами у лікарні. Кермувальник кинув машину просто на місці аварії.

За словами очевидців, він був п'яний. В салоні було ще двоє його приятелів. Вони не тікали. Один із них теж травмований.

Особу 34-річного водія поліція встановила відразу, але затримати змогли його лише через добу. Коли він сам прийшов до себе додому. Там його очікували правоохоронці і одразу повезли на наркологічну експертизу.

Новини України: у Вінниці затримали водія, який збив на тротуарі дівчину і втік

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