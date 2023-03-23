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"Ховаються, аби не їхати": очільник Донецької ОВА розповів, скільки людей залишається у Бахмуті

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Ховаються, аби не їхати": очільник Донецької ОВА розповів, скільки людей залишається у Бахмуті

Фото: Associated Press

У місті до війни проживало понад 70 тис. осіб.

У Бахмуті Донецької області досі залишається менше 3,5 тисяч осіб. Також у місті є 32 дитини, чиї родичі також відмовляються евакуюватися.

Про це під час брифінгу повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, мешканці, що залишилися, категорично відмовляються виїжджати, попри вмовляння поліцейських та рятувальників.  До слова, до російського вторгнення у Бахмуті проживало понад 70 тис. осіб.

"Це ті люди, я з усією відповідальністю можу сказати, які не хочуть виїжджати з міста від слова зовсім. Там проведено вкрай небезпечний обсяг роботи по їх евакуації. Але люди не просто відмовляються виїжджати, вони навіть ховаються, щоб не їхати", - заявив Кириленко.

Слід зауважити, що, за словами Кириленка, в Авдіївці залишаються менше двох тисяч осіб. Люди ховаються у підвальних приміщеннях від обстрілів, але їхати відмовляються. Станом на 21 березня відомо про семеро дітей.

Як повідомлялося, з Часового Яру Донецької області евакуювали всіх дітей. До слова, в місті навколишніх населених пунктах раніше жило 16 тис. людей. Наразі там залишилося близько  2 тис. осіб.

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Перегляди
284
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