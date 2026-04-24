ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
«Говорить вся країна Online» повертається! Коли дивитися новий сезон

Ключова особливість оновленої програми — детекторі брехні.

Ігор Бережанський
Говорить вся країна

Говорить вся країна / © 1+1 media

Уже з п’ятниці, 24 квітня, на YouTube-каналі 1+1 стартує новий сезон соціального токшоу «Говорить вся країна Online» з Олексієм Сухановим. Нові випуски, як і раніше, будуть доступні виключно в диджиталі по пʼятницях о 18:00. 

Ключова особливість оновленої програми — детекторі брехні. Поліграф стане ключем до відповідей у найбільш резонансних історіях, де інші методи вже не працюють.

При цьому незмінною залишається місія проєкту — відновлення справедливості. «Говорить вся країна Online» порушує справи, які потребують суспільного розголосу та поширення правди, якою б вона не була. 

Першою у новому сезоні стане шокуюча історія з Кіровоградщини. 19-річного хлопця, за його словами, три роки утримували у фактичному рабстві місцевий фермер з друзями. Юнака принижували, катували і знімали це на відео.

У студії пролунає ключове питання: чи могла його мати, яка певний час була на фермі, бачити це і врятувати сина? Вона пройде перевірку на детекторі брехні.

Історія знущання над підлітком вже викликала резонанс у громаді — місцеві жителі вимагали покарання винних і штурмували відділок поліції. Головна мета епізоду — зʼясувати, чи знала мати про катування сина й чи могла його врятувати. 

У другій серії сезону детектор брехні пройде 20-річна Вікторія, яка публічно звинуватила свого батька у педофілії. Що з її розповіді правда, а що, можливо, вигадка? Чому дівчина може хотіти помститися батькові? У програмі рідні вперше за довгий час зустрінуться віч-на-віч, а поліграф з’ясує правду. 

Не пропустіть прем’єру нового сезону «Говорить вся країна» уже з п’ятниці, 24 квітня, о 18:00 на YouTube каналі 1+1.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
