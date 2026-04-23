Град, пилова буря і знеструмлення: Україною несеться потужна негода (відео)

Українські міста накриває серйозна негода: є пошкоджені автівки та інфраструктура, а також — знеструмлені споживачі.

Катерина Сердюк
Град / © ТСН

У низці регіонів України вирує серйозна негода. Зокрема, вітер зриває огорожі й знаки у Києві, а в Івано-Франківській області є знеструмлені споживачі.

Про це повідомляють у Мережі.

У Києві — сильний вітер та град

Мешканці Києва публікують кадри сильної негоди у Києві. Зокрема, сильний вітер зірвав пластикову конструкцію з даху «Книжкової країни» на ВДНГ. На щастя, люди не постраждали, проте понівечило припарковані автомобілі.

У деяких районах столиці сильний вітер здуває обмежувальні знаки.

На стадіоні вирує шалений вітер разом із градом. Очевидці пишуть, що знесло огорожу.

Град та пилова буря накрили не лише столицю, а й Броварський та Бориспільський райони Київщини.

На Франківщині є знеструмлення

Шалений вітер наробив біди не Івано-Франківщині. Так, частково знеструмлені два населених пункти у Богородчанській та Снятинській громадах. Про це інформують місцеві обленерго.

Також зафіксовані поодинокі звернення в районі Косова, а також в Лисецькій, Богородчанській, Галицькій, Калуській громадах.

Як зазначалося, найближчими днями в Україні очікується різке похолодання з нічними заморозками та опадами. Найсильніше негода вдарить по північних, центральних і східних регіонах, а також Карпатах — там можливий навіть сніг. Температура вночі опускатиметься до -3…-5 °C. У деяких регіонах оголошують підвищені рівні небезпечності. Найхолоднішими стануть 24–25 квітня, після чого погода поступово стабілізується.

