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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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549
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Град розміром з перепелине яйце вдарив по Яремчу (фото)

В регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Град в Україні

Град в Яремче 18 квітня

У Яремче на Івано-Франківщині сьогодні, 18 квітня, випав град розміром із перепелине яйце. Явище сталося після попередження синоптиків про небезпечні метеоумови в регіоні.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

За даними Укргідрометцентру, до кінця дня та вночі 19 квітня в області очікуються грози, пориви вітру 15–20 м/с та місцями град діаметром 6–19 мм. Діє жовтий рівень небезпеки (1-й рівень).

Град в Яремче 18 квітня

Град в Яремче 18 квітня

Град в Яремче 18 квітня

Град в Яремче 18 квітня

Нагадаємо, в Одесі оголосили підвищений рівень небезпеки.

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