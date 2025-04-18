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Град розміром з перепелине яйце вдарив по Яремчу (фото)
В регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.
У Яремче на Івано-Франківщині сьогодні, 18 квітня, випав град розміром із перепелине яйце. Явище сталося після попередження синоптиків про небезпечні метеоумови в регіоні.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
За даними Укргідрометцентру, до кінця дня та вночі 19 квітня в області очікуються грози, пориви вітру 15–20 м/с та місцями град діаметром 6–19 мм. Діє жовтий рівень небезпеки (1-й рівень).
Нагадаємо, в Одесі оголосили підвищений рівень небезпеки.