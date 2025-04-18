Град розміром з перепелине яйце вдарив по Яремчу (фото)

Град в Яремче 18 квітня

Реклама

У Яремче на Івано-Франківщині сьогодні, 18 квітня, випав град розміром із перепелине яйце. Явище сталося після попередження синоптиків про небезпечні метеоумови в регіоні.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

За даними Укргідрометцентру, до кінця дня та вночі 19 квітня в області очікуються грози, пориви вітру 15–20 м/с та місцями град діаметром 6–19 мм. Діє жовтий рівень небезпеки (1-й рівень).

Реклама

Град в Яремче 18 квітня

Град в Яремче 18 квітня

Нагадаємо, в Одесі оголосили підвищений рівень небезпеки.