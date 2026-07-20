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Град, шквали та різке похолодання: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 21 липня
Атмосферний фронт принесе до України зливи, град і шквали до 20 метрів за секунду.
У вівторок, 21 липня, погода в Україні буде контрастною, оскільки в більшості регіонів очікуються сильні зливи, грози та шквалистий вітер із оголошенням жовтого рівня небезпечності, водночас на решті території утримається спокійна й тепла погода.
Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 21 липня, на Лівобережжі пройдуть дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься від +24 до +28 градусів тепла, на сході України очікується від +29 до +32 градусів вище нуля.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Більшість центральних, південних, а також Сумська та Харківська області опиняться в зоні дії циклону, тому там пройдуть помірні дощі з грозами.
У денні години в цих регіонах, окрім Сумщини, опади місцями будуть значними, а в окремих районах можливі град і шквалистий вітер зі швидкістю 15–20 м/с. Через такі складні погодні умови оголошено перший, жовтий рівень небезпечності, адже грози й пориви вітру можуть ускладнити рух транспорту, а також роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств. На решті території країни погода буде спокійною та без опадів.
Вітер очікується переважно північний, хоча в західних і північних областях він змінить свій напрямок на західний і дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температурний режим розділить країну: на півдні та сході нічні показники становитимуть +16…+21 градус тепла, а вдень повітря прогріється до спекотних +28…+33 вище нуля.
Водночас на решті території вночі стовпчики термометрів покажуть +13…+18 градусів тепла, вдень очікується помірне тепло в межах +23…+28 градусів вище нуля, а найпрохолодніше буде в західних областях, де денна температура не перевищить +20…+25 градусів.
Погода в Києві
Синоптики прогнозують на території Київщини 21 липня хмарну погоду з проясненнями. Опадів не передбачається, вітер буде західний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +25…+27 вище нуля.
Погода у Львові
На Львівщині 21 липня погоду визначатиме тилова частина циклону над країнами Балтії. Загалом по області буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без істотних опадів, проте вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Вітер дутиме західний зі швидкістю 7–12 м/с, вдень ймовірні пориви до 15–20 м/с. У зв’язку з небезпечними гідрометеорологічними явищами в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів.
У Львові температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +22 вище нуля.
Погода в Одесі
На Одещині та в Одесі 21 липня очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 9–14 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме від +17 до +22 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +31 градуса.
В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +20 до +22 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 вище нуля.
Температура морської води становитиме від +22 до +23 градусів.
Погода у Дніпрі
У вівторок, 21 липня, на Дніпропетровщині та у Дніпрі очікується мінлива хмарність із погіршенням погодних умов, через що оголошено перший, жовтий рівень небезпечності.
Вночі на правобережжі області, а вранці та вдень скрізь на Дніпропетровщині й безпосередньо в обласному центрі пройдуть короткочасні дощі з грозами.
У денні години по області очікуються місцями значні зливи, в окремих районах можливий град, а під час грози пориви західного вітру сягатимуть шквалистих 15–20 м/с. Натомість ніч у самому Дніпрі мине без опадів із помірним вітром 5–10 м/с.
Температура повітря по області становитиме +16…+21 градусів тепла вночі та +23…+28 градусів — вдень. У Дніпрі нічні показники будуть у межах +19…+21 градус тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+26.
Погода в Харкові
На Харківщині та безпосередньо в Харкові 21 липня очікується хмарна погода з проясненнями та серйозним погіршенням синоптичної ситуації вдень, через що оголошено перший, жовтий рівень небезпечності. Якщо вночі істотних опадів у Харкові та на сході області не передбачається (лише в західних районах пройдуть невеликі дощі), то в денні години регіон накриє негода.
По місту та області прогнозують значні зливи, грози та град, які супроводжуватимуться шквалистими поривами північно-західного вітру до 15–20 м/с. У періоди затишшя швидкість вітру становитиме помірні 5–10 м/с.
Температурний режим в області буде неоднорідним. У нічні години стовпчики термометрів покажуть +17…+22 градуси тепла (в Харкові +18…+20 градусів тепла). Вдень у західній частині області очікується +22…+27 градусів тепла, водночас на сході збережеться спека до +27…+32 вище нуля.
У самому обласному центрі денна температура повітря становитиме +25…+27.
Раніше синоптики попередили, що на Європу чекають три хвилі аномальної спеки.
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