Град, зливи та шквали: негода накриває міста України, дерева обривають дроти (відео)

Негода в Україні / © ТСН

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Низку регіонів України 8 липня накрила негода. У містах фіксують сильні зливи, град і шквальний вітер, а синоптики попереджають про несприятливі погодні умови в кількох областях.

Про це свідчать публікації у соцмережах.

Негода накрила Кривий Ріг

У Кривому Розі через потужну зливу окремі вулиці опинилися під водою. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, на деяких ділянках рівень води сягнув висоти капота автомобілів, що ускладнило рух транспорту.

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Через сильний вітер у районі 96-го кварталу впало дерево. Воно обірвало лінії електропередач.

У Миколаєві також пройшов град

Град у місті супроводжувався сильними поривами вітру.

За даними синоптиків, найближчим часом шквали, дощі та грози очікуються ще в низці областей України.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час негоди. Зокрема, варто уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій та пошкоджених електромереж. Якщо ви помітили обірвані дроти або інші місця пошкодження, не наближайтеся до них і повідомте відповідні служби.

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Дата публікації 18:04, 08.07.26 Кількість переглядів 28 Негода накрила Кривий Ріг і Миколаїв, дерево обірвало дроти

Нагадаємо, погода в Україні різко змінюється. Регіони накривають опади і сильний вітер. А у четвер, 9 липня, в Україні погода ще більше. Проте після сильних гроз, граду і шквального вітру в країні знову очікується спека.

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