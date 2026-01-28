Градус виживання: де у квартирі буде найтепліше в пік холодів та чи зможе ваше житло витримати блекаут

Які будинки швидше охолоджуються під час блекауту та як можна зігрітися взимку / © iStock

Через надзвичайну ситуацію в енергосистемі України, все більше українців шукають способи як вижити у квартирі під час блекауту.

Проте не всі багатоповерхівки можуть втримати тепло однаково під час сильних морозів. Доки мешканці одних будинків починають замерзати вже за кілька годин після відімкнення тепла, інші можуть комфортно почуватися навіть через п’ять днів.

Від чого залежить швидкість «замерзання» будинків та як можна зігрітися в умовах блекауту — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що впливає на «замерзання» будинку

Експерт із ЖКГ Олег Попенко у коментарі «Телеграфу», зазначив, що швидкість охолодження будівлі залежить не лише від матеріалів, товщини стін та утеплення, а й від зовнішніх факторів.

«При однаковій температурі мінус 5, а вологість підвищена, будинок замерзає швидше. Коли вітер — будинок також замерзне набагато швидше», — пояснив Попенко.

Швидкість охолодження будівлі залежить не лише від матеріалів, товщини стін та утеплення, а й від зовнішніх факторів / © Associated Press

Також охолодження будинку залежить від:

розташування — будинки на відкритих ділянках або з північного боку, де постійно дме вітер, втрачають тепло швидше, ніж аналогічні споруди у низинах;

дистанції до ТЕЦ — чим далі будинок розташований від джерела тепла, тим швидше він охолоне, оскільки теплоносій втрачає температуру ще під час руху трубами.

Які типи будинків найшвидше втрачають тепло під час блекауту

Експертка у сфері житлово-комунального господарства Кристина Ненно у коментарі «Телеграфу» розповіла, що найшвидше тепло під час тривалих відімкнень світла та тепла найхолоднішими будинками є панельні.

Ненно зазначила, що панельні будинки, які мають 9 та 16 поверхів охолоджуються значно швидше за інші.

Експертка зазначила, що найшвидше охолоджуються 16-поверхові панельні будинки типу БПС (житлові будівлі 1970–1980-х років — Ред.).

Як стверджує Кристина, такі будівлі на житловому масиві «Колібріс» (біля кола Леся Курбаса та Гната Юри), а також на перехресті вулиць Миколи Руденка і Зодчих у Києві.

Після них тепло почнуть втрачати дев’ятиповерхові панельні будинки.

Які будинки краще тримають тепло під час морозів

Кристина Ненно зазначає, що цегляні п’ятиповерхівки «хрущовської» епохи краще зберігають тепло у порівнянні із панельними будинками.

Вона пояснила, що завдяки використанню червоної цегли такі споруди мають природну теплоізоляцію: матеріал накопичує тепло і поступово повертає його у приміщення навіть після вимкнення батарей.

Хоча стіни в таких будинках завтовшки близько 40 см (що вдвічі менше за «сталінки»), вони значно надійніші за панель.

Такі будинки часто зустрічаються на Сирці, Нивках, Дарниці та Воскресенці. Проте, за словами експертки при температурі мінус 5 градусів вони можуть протриматися не довше ніж 2–3 доби.

Водночас багатоповерхівки, які збудовані із білої цегли, мають кращі показники енергоефективності ніж «хрущовки».

«Будинки з білої цегли будувалися набагато пізніше. Там теплозбереження, енергоефективність трохи краще. Вони не є супер енергоефективними, але все ж таки набагато краще тримають тепло, ніж звичайні «панельки», — пояснив експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об’єднання «Союз споживачів комунальних послуг» Олег Попенко.

Будинки з білої силікатної цегли краще залізобетону утримують температуру, зберігаючи тепло протягом 3–4 діб. Ще вищу ефективність мають «чеські проєкти» — модернізовані панельні будинки.

«Чеські панельки кращі. По-перше, вони побудовані по-іншому. Їхня система побудови забезпечує збереження тепла в будинку набагато краще, ніж наші «хрущовки-панельки»», — зауважив Олег Попенко.

Як пояснив експерт, завдяки якісній системі подачі тепла та з’єднанню панелей за принципом «замок», що ліквідує щілини у швах, вони залишаються теплими до 4–5 діб.

Абсолютними лідерами є «сталінки» із цегляними стінами завтовшки 60–100 см. Попри високі стелі (до 4 метрів — Ред.), масивна кладка працює як акумулятор, який дуже повільно віддає енергію. Це дозволяє таким спорудам витримувати відключення опалення протягом 5–7 днів навіть при температурі мінус 5-10 градусів.

Які будинки найкраще тримають тепло під час блекаутів

За словами Олега Попенка, найкраще тримають тепло в умовах блекауту сучасні будинки, які були зведені протягом останніх 10–15 років.

«Звичайний цегляний будинок, побудований і утеплений, може тримати температуру і 3, 4, 5 днів, наприклад», — пояснив експерт.

Він також зазначив, що якщо будівля утеплене мінеральною ватою по периметру та має енергоефективні двокамерні склопакети, то при температурі у мінус 5 градусів надворі, в приміщеннях залишатиметься 15-17 градусів тепла.

Це можливо завдяки теплу від побутових приладів та самих мешканців.

Попенко зауважив, що головна перевага новобудов перед «панельками» — захищеність мереж: ізольовані труби дозволяють системі витримувати 5–7 днів без ризику замерзання.

Бюджетні способи захистити дім від холоду

Навіть невеликі щілини можуть суттєво знизити температуру в приміщенні, пишуть «Новини.Live». Більшість проблем можна розв’язати власними силами та великих витрат.

Найчастіше холод потрапляє всередину через нещільні вікна, пороги дверей, підвіконня та розетки на фасадних стінах.

Перевірити герметичність легко — варто піднести запалену свічку або смужку паперу до стиків. Якщо полум’я чи папір коливаються — ви знайшли місце протягу.

Також варто утеплити ваші вікна та підвіконня. Для того, щоб зупинити втрату тепла через вікна:

оновіть старі гумові ущільнювачі;

використовуйте силіконовий герметик для заповнення дрібних щілин;

наклейте спеціальну теплоізоляційну стрічку на рами;

якщо під підвіконням є порожнечі, заповніть їх монтажною піною.

Варто потурбуватися і про теплоізоляцію дверей. Для вхідних та міжкімнатних дверей варто встановити пороги або скористатися самоклейними ущільнювачами. Додатковий захист створюють термоштори або щільні портьєри — вони працюють як бар’єр для холодного повітря з під’їзду чи вулиці.

Окрім того, ви можете розмістити невеличкі килимки біля входу та м’які текстильні валики («змійки»), щоб перекрити щілини на підлозі під дверима чи вікнами.

Як зігрітися у будинку під час блекауту

Для підтримки тепла в оселі без ризику для життя фахівці Міністерства охорони здоров’я насамперед радять дотримуватися принципу багатошаровості в одязі.

Використання термобілизни, речей із натуральних тканин та в’язаних виробів у поєднанні з пледами допоможе ефективно зберігати температуру тіла.

Фахівці Міністерства охорони здоров’я радять дотримуватися принципу багатошаровості в одязі

Також важливо підтримувати організм зсередини, вживаючи гарячі напої та страви. На випадок тривалих відключень варто заздалегідь підготувати термос із чаєм чи супом, які триматимуть тепло протягом кількох годин.

Додатково зігріти ліжко або тіло можна за допомогою грілок чи пластикових пляшок із гарячою водою. При цьому пляшку обов’язково слід загорнути в рушник, наповнювати її не більше ніж на дві третини та надійно закручувати кришку, щоб уникнути опіків.

Окрім цього, медики рекомендують не залишатися нерухомими: легка руханка допоможе розігнати кров, проте важливо не допускати надмірного потовиділення.

Щодо освітлення, то вдень варто максимально використовувати сонячне тепло, відкриваючи штори, тоді як уночі вікна слід щільно закривати, щоб мінімізувати охолодження приміщення.

Експерти радять вночі щільно закривати штори, щоб мінімізувати охолодження приміщення. / © pexels.com

Водночас фахівці Daily Express під час тривалих відключень світла та опалення використовувати хімічні або багаторазові грілки для рук, щоб швидко зігрітися під час блекауту. Одноразові пакети активуються одразу після відкриття упаковки, а багаторазові можна використовувати знову після термічної обробки — це ідеальне рішення для тих, хто працює за комп’ютером чи читає в холоді.

Також варто скористатися рукавичками без пальців (мітенками). Вони надійно зігрівають зап’ястя та долоні, не заважаючи користуватися смартфоном чи друкувати, що у поєднанні з теплим светром значно підвищує комфорт.

Раніше ТСН.ua писав про найкращі 10 ґаджетів, які допоможуть зберегти комфорт і залишатися на зв’язку навіть без світла.

