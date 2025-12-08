Графік відключень 9 грудня: як довго сидітимемо без світла

Київ / © Associated Press

Через масовані ракетно-дронові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру в Україні 9 грудня у всіх регіонах діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Згідно з повідомленням, графіки погодинних відключень діятимуть від 00:00 до 23:59 з обсягом від двох до чотирьох черг залежно від ситуації в енергосистемі.

Також протягом доби, від 00:00 до 23:59, будуть діяти обмеження потужності для промислових споживачів.

В енергокомпанії зазначили, що час та обсяги відключень можуть змінюватися залежно від навантаження на мережу та стану енергосистеми.

Громадян закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону. У періоди, коли електропостачання буде доступним за графіком, споживачів просять використовувати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександр Харченко розповідав, що наразі не вистачає коштів на будівництво захисних споруд для енергетичних об’єктів, що ускладнює підготовку до захисту від майбутніх ракетних і дронових атак.