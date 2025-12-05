Графік відключень електроенергії 6 грудня: де і коли не буде світла в Україні

Світло / © unsplash.com

Реклама

У середу, 6 грудня, по всій території України будуть діяти обмеження електроспоживання. Причиною запровадження графіків стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, що пошкодили енергооб’єкти країни.

Про це пише Укренерго.

Графіки, які діятимуть протягом доби

Погодинні відключення електроенергії:

Реклама

з 00:00 до 23:59 — від 0,5 до 2,5 черг залежно від навантаження системи.

Обмеження потужності для промисловості:

з 00:00 до 23:59 — окрема лінія контролю для підприємств та великих виробничих споживачів.

Енергетики наголошують, що зміни можливі у будь-який момент — громадянам радять стежити за повідомленнями місцевих обленерго.

Реклама

Коли подача світла відновлюється за графіком, фахівці закликають не вмикати одразу всі прилади. Надмірне навантаження може створювати ризики повторних аварійних відключень. Найкраще — рівномірно розподіляти споживання та уникати пікових періодів.

Українців просять пильно стежити за графіком і планувати побутові процеси завчасно.

Нагадаємо, у Чернігівській області 5 грудня сталася масштабна аварія в електромережі, яка приблизно о 14:12 залишила без світла майже 90% споживачів. За інформацією «Чернігівобленерго», причиною стала системна аварія, а енергетичні бригади одразу ж розпочали відновлювальні роботи. Точні терміни повернення електропостачання ще не назвали, мешканців закликали зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями.