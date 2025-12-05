ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Графік відключень електроенергії 6 грудня: де і коли не буде світла в Україні

Енергетики попереджають: ситуація може змінюватися оперативно.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Світло

Світло / © unsplash.com

У середу, 6 грудня, по всій території України будуть діяти обмеження електроспоживання. Причиною запровадження графіків стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, що пошкодили енергооб’єкти країни.

Про це пише Укренерго.

Графіки, які діятимуть протягом доби

Погодинні відключення електроенергії:

з 00:00 до 23:59 — від 0,5 до 2,5 черг залежно від навантаження системи.

Обмеження потужності для промисловості:

з 00:00 до 23:59 — окрема лінія контролю для підприємств та великих виробничих споживачів.

Енергетики наголошують, що зміни можливі у будь-який момент — громадянам радять стежити за повідомленнями місцевих обленерго.

Коли подача світла відновлюється за графіком, фахівці закликають не вмикати одразу всі прилади. Надмірне навантаження може створювати ризики повторних аварійних відключень. Найкраще — рівномірно розподіляти споживання та уникати пікових періодів.

Українців просять пильно стежити за графіком і планувати побутові процеси завчасно.

Нагадаємо, у Чернігівській області 5 грудня сталася масштабна аварія в електромережі, яка приблизно о 14:12 залишила без світла майже 90% споживачів. За інформацією «Чернігівобленерго», причиною стала системна аварія, а енергетичні бригади одразу ж розпочали відновлювальні роботи. Точні терміни повернення електропостачання ще не назвали, мешканців закликали зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями.

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie