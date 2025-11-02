Графік відключень світла 3 листопада: де планують обмеження споживання

Графік відключень та обмежень потужності для промислових споживачів 3 листопада / © www.freepik.com/free-photo

Завтра, 3 листопада, у низці регіонів України можуть запровадити тимчасові обмеження споживання електроенергії. Причиною таких заходів є наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на енергетичні об’єкти країни.

Про це йдеться у повідомленні “Укренерго”.

Графік застосування обмежень

Погодинні відключення відбудуться від 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — обсяг від 0,5 до 2 черг

Обмеження потужності для промислових споживачів планують з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

Зауважимо, час та обсяг обмежень можуть змінюватися. Слідкуйте за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, техніка може згоріти під час відключень світла. Як цьому запобігти раніше розповіли фахівці. Дійсно, через нестабільну напругу побутова техніка виходить з ладу.