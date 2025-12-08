ТСН у соціальних мережах

Графік відключення світла 9 грудня: коли в Києві та в інших областях не буде електроенергії

В Україні прожовжують вводити графіки відключення світла.

Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Через тривалі обстріли та масовані атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України, в низці регіонів продовжують застосовуватися графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 9 грудня.

Про це повідомляє ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві

Графіки відключення світла у Києві / © ДТЕК

Графіки відключення світла у Києві / © ДТЕК

Графіки відключення світла у Києві / © ДТЕК

Графіки відключення світла у Києві / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київській області

Графік відключення на Київщині 9 грудня / © ДТЕК

Графік відключення на Київщині 9 грудня / © ДТЕК

Графік відключення на Київщині 9 грудня / © ДТЕК

Графік відключення на Київщині 9 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 9 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 9 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 9 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 9 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 грудня. / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 грудня. / © ДТЕК

Графік відключення світла у Львській області

Графік відключення світла у Львові на 9 грудня

Графік відключення світла у Львові на 9 грудня

Графік відключення світла у Рівненській області

Знеструмлення відбудуться за таким графіком:

  • підчерга 1.1. 10:00-14:00

  • підчерга 1.2. 10:00-14:00

  • підчерга 2.1. 10:00-14:00

  • підчерга 2.2. 14:00-18:00

  • підчерга 3.1. 14:00-18:00

  • підчерга 3.2. 15:00-19:00

  • підчерга 4.1. 18:00-22:00

  • підчерга 4.2. 18:00-22:00

  • підчерга 5.1. 08:00-10:00, 19:00-22:00

  • підчерга 5.2. 08:00-10:00

  • підчерга 6.1. 08:00-10:00

  • підчерга 6.2. 14:00-17:00

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла в Закарпатській області. Фото: місцеве обленерго.

Графік відключення світла в Закарпатській області. Фото: місцеве обленерго.

Графік відключення світла у Івано-Франківській області

«Прикарпаттяобленерго» оприлюднило графік планових відключень електроенергії в Івано-Франківську на вівторок, 9 грудня.

Черга 1.1: 17:00-20:30 (3 години 30 хвилин)

Черга 1.2: 10:00-13:30 (3 години 30 хвилин)

Черга 2.1: 13:30-17:00 (3 години 30 хвилин)

Черга 2.2: 13:30-17:00 (3 години 30 хвилин)

Черга 3.1: 15:00-17:00 (2 години)

Черга 3.2: 17:00-20:30 (3 години 30 хвилин)

Черга 4.1: 13:30-17:00 (3 години 30 хвилин)

Черга 4.2: 10:00-13:30 (3 години 30 хвилин)

Черга 5.1: 10:00-13:30 (3 години 30 хвилин) та 20:30-22:00 (1 година 30 хвилин)

Черга 5.2: 8:00-10:00 (2 години) та 20:30-22:00 (1 година 30 хвилин)

Черга 6.1: 8:00-10:00 (2 години) та 17:00-20:30 (3 години 30 хвилин)

Черга 6.2: 8:00-10:00 (2 години) та 20:30-22:00 (1 година 30 хвилин).

Графік відключення світла у Тернопільській області

Графік відключення світла у Тернопільській області

Графік відключення світла у Тернопільській області

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла у Хмельницькій області.

Графік відключення світла у Хмельницькій області.

Графіки відключення світла у Чернігівській області

Графіки відключення у Чернігівській області.

Графіки відключення у Чернігівській області.

Графік відключення світла у Черкаській області

Години без електропостачання:

  • 09:00–10:00 4 черга

  • 10:00–11:00 2 та 5 черги

  • 11:00–12:00 2 та 5 черги

  • 12:00–13:00 3 та 6 черги

  • 13:00–14:00 3 та 6 черги

  • 14:00–15:00 4 та 1 черги

  • 15:00–16:00 4 та 1 черги

  • 16:00–17:00 5 та 2 черги

  • 17:00–18:00 5 та 2 черги

  • 18:00–19:00 6 та 3 черги

Графік відключення світла у Чернівецькій області

Графік відключення світла у Чернівецькій області на 9 грудня

Графік відключення світла у Чернівецькій області на 9 грудня

Графік відключення світла у Вінницькій області

Графік відключення світла у Вінниці з 8 по 14 грудня. Фото: Вінницяобленерго

Графік відключення світла у Вінниці з 8 по 14 грудня. Фото: Вінницяобленерго

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 00:00 — 01:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

  • 1.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

  • 2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

  • 2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

  • 3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

  • 3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

  • 4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

  • 4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

  • 5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

  • 5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

  • 6.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

  • 6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30.

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла у Харківській області

  • 1.1 — 00:00-01:30, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;

  • 1.2 — 00:00-01:30, 05:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;

  • 2.1 — 00:00-01:30, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;

  • 2.2 — 00:00-01:30, 08:30-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;

  • 3.1 — 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00;

  • 3.2 — 00:00-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-20:00, 22:30-24:00;

  • 4.1 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 22:30-24:00;

  • 4.2 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 20:00-24:00;

  • 5.1 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;

  • 5.2 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;

  • 6.1 — 05:00-08:00, 12:00-19:00;

  • 6.2 — 05:00-08:00, 12:00-19:00.

Графік відключення світла у Полтавській області

Графік відключення на Полтавщині

Графік відключення на Полтавщині

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Сумах пролунала серія потужних вибухів.

Повідомлялося, що по Сумах вдарили понад 10 дронів за пів години. Місто знеструмлене після масованої атаки на енергетику.

