- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 2 хв
Графік відключення світла 9 грудня: коли в Києві та в інших областях не буде електроенергії
В Україні прожовжують вводити графіки відключення світла.
Через тривалі обстріли та масовані атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України, в низці регіонів продовжують застосовуватися графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 9 грудня.
Про це повідомляє ДТЕК.
Графіки відключення світла у Києві
Графіки відключення світла на Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла у Львській області
Графік відключення світла у Рівненській області
Знеструмлення відбудуться за таким графіком:
підчерга 1.1. 10:00-14:00
підчерга 1.2. 10:00-14:00
підчерга 2.1. 10:00-14:00
підчерга 2.2. 14:00-18:00
підчерга 3.1. 14:00-18:00
підчерга 3.2. 15:00-19:00
підчерга 4.1. 18:00-22:00
підчерга 4.2. 18:00-22:00
підчерга 5.1. 08:00-10:00, 19:00-22:00
підчерга 5.2. 08:00-10:00
підчерга 6.1. 08:00-10:00
підчерга 6.2. 14:00-17:00
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Івано-Франківській області
«Прикарпаттяобленерго» оприлюднило графік планових відключень електроенергії в Івано-Франківську на вівторок, 9 грудня.
Черга 1.1: 17:00-20:30 (3 години 30 хвилин)
Черга 1.2: 10:00-13:30 (3 години 30 хвилин)
Черга 2.1: 13:30-17:00 (3 години 30 хвилин)
Черга 2.2: 13:30-17:00 (3 години 30 хвилин)
Черга 3.1: 15:00-17:00 (2 години)
Черга 3.2: 17:00-20:30 (3 години 30 хвилин)
Черга 4.1: 13:30-17:00 (3 години 30 хвилин)
Черга 4.2: 10:00-13:30 (3 години 30 хвилин)
Черга 5.1: 10:00-13:30 (3 години 30 хвилин) та 20:30-22:00 (1 година 30 хвилин)
Черга 5.2: 8:00-10:00 (2 години) та 20:30-22:00 (1 година 30 хвилин)
Черга 6.1: 8:00-10:00 (2 години) та 17:00-20:30 (3 години 30 хвилин)
Черга 6.2: 8:00-10:00 (2 години) та 20:30-22:00 (1 година 30 хвилин).
Графік відключення світла у Тернопільській області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графіки відключення світла у Чернігівській області
Графік відключення світла у Черкаській області
Години без електропостачання:
09:00–10:00 4 черга
10:00–11:00 2 та 5 черги
11:00–12:00 2 та 5 черги
12:00–13:00 3 та 6 черги
13:00–14:00 3 та 6 черги
14:00–15:00 4 та 1 черги
15:00–16:00 4 та 1 черги
16:00–17:00 5 та 2 черги
17:00–18:00 5 та 2 черги
18:00–19:00 6 та 3 черги
Графік відключення світла у Чернівецькій області
Графік відключення світла у Вінницькій області
Графік відключення світла в Запорізькій області
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 00:00 — 01:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30
2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30.
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Графік відключення світла у Харківській області
1.1 — 00:00-01:30, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
1.2 — 00:00-01:30, 05:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
2.1 — 00:00-01:30, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
2.2 — 00:00-01:30, 08:30-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
3.1 — 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00;
3.2 — 00:00-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-20:00, 22:30-24:00;
4.1 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 22:30-24:00;
4.2 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 20:00-24:00;
5.1 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;
5.2 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;
6.1 — 05:00-08:00, 12:00-19:00;
6.2 — 05:00-08:00, 12:00-19:00.
Графік відключення світла у Полтавській області
Нагадаємо, сьогодні ввечері в Сумах пролунала серія потужних вибухів.
Повідомлялося, що по Сумах вдарили понад 10 дронів за пів години. Місто знеструмлене після масованої атаки на енергетику.