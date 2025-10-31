ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
18
1 хв

Графік відключення світла на 1 листопада у Київській області: коли не буде електроенергії

Оголошено графіки відключень світла на 1 листопада — коли не буде електроенергії.

Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У зв’язку з необхідністю балансування енергосистеми після масованих російських атак, енергетичні компанії регіону оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії, які будуть застосовуватися у суботу, 1 листопада.

Про це повідомили у ДТЕК.

Мешканців усіх районів Київщини закликають підготуватися до обмежень електропостачання та ознайомитися з чергами відключень на офіційних ресурсах оператора.

Графік відключення на 1 листопада Київщина / © ДТЕК

Графік відключення на 1 листопада Київщина / © ДТЕК

Графік відключення на 1 листопада Київщина. / © ДТЕК

Графік відключення на 1 листопада Київщина. / © ДТЕК

Нагадаємо, У Києві оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії, які будуть застосовуватися у суботу, 1 листопада.

Також завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України вводять обмеження електропостачання. Причиною обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України.

18
