Графік відключення світла на 1 листопада у Київській області: коли не буде електроенергії

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

У зв’язку з необхідністю балансування енергосистеми після масованих російських атак, енергетичні компанії регіону оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії, які будуть застосовуватися у суботу, 1 листопада.

Про це повідомили у ДТЕК.

Мешканців усіх районів Київщини закликають підготуватися до обмежень електропостачання та ознайомитися з чергами відключень на офіційних ресурсах оператора.

Реклама

Графік відключення на 1 листопада Київщина / © ДТЕК

Графік відключення на 1 листопада Київщина. / © ДТЕК

Нагадаємо, У Києві оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії, які будуть застосовуватися у суботу, 1 листопада.

Також завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України вводять обмеження електропостачання. Причиною обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України.