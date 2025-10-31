- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 1 хв
Графік відключення світла на 1 листопада у Київській області: коли не буде електроенергії
Оголошено графіки відключень світла на 1 листопада — коли не буде електроенергії.
У зв’язку з необхідністю балансування енергосистеми після масованих російських атак, енергетичні компанії регіону оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії, які будуть застосовуватися у суботу, 1 листопада.
Про це повідомили у ДТЕК.
Мешканців усіх районів Київщини закликають підготуватися до обмежень електропостачання та ознайомитися з чергами відключень на офіційних ресурсах оператора.
Нагадаємо, У Києві оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії, які будуть застосовуватися у суботу, 1 листопада.
Також завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України вводять обмеження електропостачання. Причиною обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України.