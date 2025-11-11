ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
680
1 хв

Графік відключення світла на 12 листопада: коли у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині не буде електроенергії

Графіки відключень 12 листопада: Київщина та Дніпропетровщина готуються до обмежень протягом усієї доби.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Графіки погодинних і стабілізаційних відключень електроенергії 12 листопада застосовуватимуться у більшості регіонів України. Це пов’язано з необхідністю балансування енергосистеми після масованих російських атак.

Про це повідомляє ДТЕК, публікуючи графіки для Києва, а також Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Графік відключення на Київщині

Відключення світла на Київщині 12 листопада / © ДТЕК

Відключення світла на Київщині 12 листопада / © ДТЕК

Відключення світла на Київщині 12 листопада / © ДТЕК

Відключення світла на Київщині 12 листопада / © ДТЕК

Графік відключення у Києві

Відключення світла у Києві на 12 листопада. / © ДТЕК

Відключення світла у Києві на 12 листопада. / © ДТЕК

Відключення світла у Києві на 12 листопада. / © ДТЕК

Відключення світла у Києві на 12 листопада. / © ДТЕК

Графік відключення на Дніпропетровщині

Відключення світла на Дніпропетровщині 12 листопада / © ДТЕК

Відключення світла на Дніпропетровщині 12 листопада / © ДТЕК

Відключення світла на Дніпропетровщині 12 листопада / © ДТЕК

Відключення світла на Дніпропетровщині 12 листопада / © ДТЕК

Графік відключення в Одеській області

Графік відключення світла 12 листопада на Одещині. / © ДТЕК

Графік відключення світла 12 листопада на Одещині. / © ДТЕК

Графік відключення світла 12 листопада на Одещині. / © ДТЕК

Графік відключення світла 12 листопада на Одещині. / © ДТЕК

Нагадаємо, завтра, 12 листопада, в більшості областей України протягом усієї доби — від 00:00 до 23:59 — застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.

Також упродовж минулої доби РФ завдала ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Через це застосовуються відключення світла.

Раніше експерт пояснив, чому після атак РФ світло відключають нерівномірно.

