Графік відключення світла на 12 листопада: коли у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині не буде електроенергії
Графіки відключень 12 листопада: Київщина та Дніпропетровщина готуються до обмежень протягом усієї доби.
Графіки погодинних і стабілізаційних відключень електроенергії 12 листопада застосовуватимуться у більшості регіонів України. Це пов’язано з необхідністю балансування енергосистеми після масованих російських атак.
Про це повідомляє ДТЕК, публікуючи графіки для Києва, а також Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.
Графік відключення на Київщині
Графік відключення у Києві
Графік відключення на Дніпропетровщині
Графік відключення в Одеській області
Нагадаємо, завтра, 12 листопада, в більшості областей України протягом усієї доби — від 00:00 до 23:59 — застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.
Також упродовж минулої доби РФ завдала ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Через це застосовуються відключення світла.
Раніше експерт пояснив, чому після атак РФ світло відключають нерівномірно.