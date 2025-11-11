Графік відключення світла на 12 листопада в Україні: коли та в кого не буде електроенергії

Відключення світла / © ТСН.ua

Завтра, 12 листопада у більшості областей України протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59 — будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) будуть застосовуватися для населення з 00:00 до 23:59 обсягом від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть також упродовж всієї доби для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись. Громадян закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні. Енергетики також просять споживати електроенергію максимально ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, Росія змінила тактику атак на українську енергетичну інфраструктуру, зосередившись на балістичних та комбінованих ударах. Через це значна кількість ракет проривається до ключових об’єктів генерації та розподілу.

Також упродовж минулої доби РФ завдала ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Через це застосовуються відключення світла.

