Графік відключення світла на 15 листопада: коли не буде електроенергії

Відключення світла / © Associated Press

Завтра, 15 листопада, у більшості регіонів України застосують заходи обмеження споживання електроенергії як для побутових, так і для промислових споживачів. Причина введення обмежень — критичні наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в «Укренерго».

Обмеження діятимуть упродовж всієї доби — з 00:00 до 23:59.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) : застосовуватимуться для побутових споживачів. Обсяг відключень становитиме від 1,5 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності: будуть застосовуватися для промислових споживачів також протягом усієї доби.

Енергетичні служби попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Споживачів закликають стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні. Також ощадливо використовувати світло вдома.

Нагадаємо, в Україні на прийдешніх вихідних прогнозується можливе пом’якшення графіків відключень електроенергії для побутових споживачів. Основною причиною є очікувана сонячна та тепла погода, що, як правило, призводить до зниження загального споживання енергії.

Раніше повідомлялося, у Запорізькій області стали більш жорсткими графіки відключення світла. До таких посилень вдалися за вказівкою «Укренерго» через обстріли об’єктів генерації і підстанцій цього тижня.