Графік відключення світла на 16 листопада: коли та де не буде електроенергії
В енергокомпанії пояснили, що причиною відключень стали пошкодження об’єктів енергосистеми, які були завдані внаслідок російських ударів.
У неділю, 16 листопада, в Україні знову вдалися до запровадження обмежень електропостачання для побутових споживачів.
Про це повідомляє ДТЕК.
Обмеження протягом доби триватимуть, зокрема, у столиці, Київській і Дніпропетровській областях.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла на Київщині
Графік відключення світла на Дніпропетровщині
Нагадаємо, під час екстрених відключень світла графіки можуть не діяти, тому фактичні перерви в електропостачанні не завжди збігаються із зазначеними чергами. У YASNO уточнюють, що розбіжності виникають через коригування графіків за розпорядженням «Укренерго» або через локальні аварії у будинкових мережах чи в оператора системи розподілу.
У разі раптового вимкнення світла варто перевірити повідомлення про екстрені відключення, з’ясувати у керуючої компанії можливу аварію та повідомити ОСР, якщо адреса або час не відповідають графіку.