Графік відключення світла на 16 листопада: коли та де не буде електроенергії

ДТЕК оприлюднив графіки відключень на 16 листопада / © ТСН.ua

У неділю, 16 листопада, в Україні знову вдалися до запровадження обмежень електропостачання для побутових споживачів.

Про це повідомляє ДТЕК.

Обмеження протягом доби триватимуть, зокрема, у столиці, Київській і Дніпропетровській областях.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла в Києві на 16 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла на Київщині 16 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 16 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, під час екстрених відключень світла графіки можуть не діяти, тому фактичні перерви в електропостачанні не завжди збігаються із зазначеними чергами. У YASNO уточнюють, що розбіжності виникають через коригування графіків за розпорядженням «Укренерго» або через локальні аварії у будинкових мережах чи в оператора системи розподілу.

У разі раптового вимкнення світла варто перевірити повідомлення про екстрені відключення, з’ясувати у керуючої компанії можливу аварію та повідомити ОСР, якщо адреса або час не відповідають графіку.