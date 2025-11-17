Графік відключення світла на 18 листопада: коли не буде електроенергії

Відключення світла / © ТСН

У зв’язку з необхідністю відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених внаслідок масованих ракетно-дронових атак Росії, 18 листопада у більшості областей України будуть застосовані заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Запланований графік обмежень на 18 листопада

Графіки погодинних відключень (ГПВ) застосовуватимуться протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59. Обсяг відключень охоплюватиме від 1,5 до 4 черг.

Обмеження потужності діятимуть також цілодобово (з 00:00 до 23:59) для промислових споживачів.

Як повідомляють в «Укренерго» час і обсяг обмежень можуть бути скориговані та оновлені.

Нагадаємо, журналістка Тетяна Ніколаєнко повідомила про критичну ситуацію в селах Чернігівщини, які вже третю добу залишаються без електропостачання після атаки на енергооб’єкт у Ніжині. Вона наголошує: життя без електрики в сучасному селі означає повний колапс базових умов виживання, виходячи далеко за межі проблеми зіпсованих продуктів.

У ДСНС розповіли, як правильно й безпечно встановлювати та заправляти генератор. Ці поради допоможуть вам уникнути наслідків, які можуть бути небезпечними для життя.