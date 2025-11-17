- Дата публікації
Графік відключення світла на 18 листопада: коли не буде електроенергії у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині
У ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла у столиці, на Київщині та Дніпропетровщині.
В Україні через російські обстріли енергетичних об’єктів запроваджують графіки відключення електроенергії. Наразі оприлюднили графіки на 18 листопада для Києва, Київщини, Дніпропетровщини.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві на 18 листопада
Графік відключення світла на Київщині на 18 листопада
Графік відключення світла на Дніпропетровщині на 18 листопада
Нагадаємо, 18 листопада в більшості областей України будуть застосовані заходи з обмеження споживання електроенергії.
Журналістка Тетяна Ніколаєнко повідомила про критичну ситуацію в селах Чернігівщини, які вже третю добу залишаються без електропостачання після атаки на енергооб’єкт у Ніжині. Вона наголошує: життя без електрики в сучасному селі означає повний колапс базових умов виживання, що виходить далеко за межі проблеми зіпсованих продуктів.